Polémica por dichos censuradores de Paulina Vodanovic, presidenta del PS

“Le pediría al alcalde Jadue, recordando al rey de España, que se quede callado, que nos deje seguir trabajando democráticamente”, señaló Vodanovic.

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, respondió este jueves a críticas del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), al acuerdo “Aprobar para reformar”, impulsado por partidos políticos oficialistas.

Sin embargo, sus palabras no cayeron bien en sectores democráticos.

¿Por qué no te callas?». Esta frase, pronunciada por el rey de España dirigiéndose al presidente Hugo Chávez durante la XVII Cumbre Iberoamericana realizada en Chile en noviembre del 2007, quedó en la historia de las relaciones internacionales como un símbolo cruelmente revelador entre las potencias ex colonizadoras y sus ex colonias.

Por otro lado, se considera una actitud censuradora ante legítimas críticas y opiniones por acuerdos de partidos políticos en el marco de un plebiscito de salida. Recordar que el jefe comunal de Rocoleta, dijo en el programa “Sin maquillaje” que “los mismos ‘gallos’, hombres y mujeres, que nunca quisieron bajar el quórum para cambiar la de la dictadura en 30 años, ahora corrieron a bajar los quórums para poder cambiar la que hizo el pueblo de Chile”.



“Yo creo que eso huele mal. Huele a cocina de muy malos cocineros. Esto de que además le hayan puesto urgencia, yo no lo entiendo mucho. Yo creo que aquí hay un proceso que hay que respetar. Hay convencionales, hombres y mujeres, que hay que respetar”, añadió.

Rechazo a censura

Paulina Eugenia Vodanovic Rojas, ​ es una abogada militante del Partido Socialista (PS). Fue subsecretaria para las Fuerzas Armadas durante la segunda administración de Michelle Bachelet, desde 2015 hasta 2018.

Fue electa presidenta del partido hace dos meses y fue parte de los acuerdos de los partidos políticos este jueves, respondiendo en duros términos los dichos críticos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

El Doctor en Derecho; Académico de la Universidad de Chile y presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial, Claudio Nash, señaló: “Varios puntos del acuerdo dicen relación con normas relativas a pueblos indígenas… sin ninguna participación de representantes de dichos pueblos. ¿No les da ni un poquito de vergüenza? Ojalá la Presidenta del PS no me mande a callar”

La diputada del Partido Comunista, Marisela Santibañez, señaló en su cuenta de twitter: “Estimada @pvodanovic. Sólo en dictadura saldrían a hacer callar a una persona libre de dar su postura política, que por cierto, es completamente respetable.

Te apoyo compañero @danieljadue”

Estimada @pvodanovic

Solo en Dictadura saldrían a hacer callar a una persona libre de dar su postura política, que por cierto, es completamente respetable.

El analista político, empresario y político del Partido Por la Democracia y exministro secretario general de la Presidencia, Jorge Insunza, señaló en redes sociales: “Entiendo el malestar de Paulina Vodanovic, pero plantear que Jadue se calle es un error.- Se sitúa fuera de la crítica política. – Es un intento de censura inútil y feo. – Obliga al PC a solidarizar con él, en vez que cuestionar internamente su actitud”.

Entiendo el malestar de Paulina Vodanovic, pero plantear que Jadue se calle es un error.

– Se sitúa fuera de la crítica política.

– Es un intento de censura inútil y feo.

Importante señalar que hay diversas reacciones críticas a los acuerdos que están sosteniendo los partidos políticos en el marco del plebiscito de salida.

También en redes sociales se han emitido preguntas, ¿Qué hubiese pasado si la censura la hubiese emitido el alcalde Jadue hacia Vodanovic?