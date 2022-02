Polonia tiene presente la posibilidad del despliegue de un contingente estadounidense adicional en el país

EEUU puede enviar un contingente militar adicional a Polonia, afirmó el vicecanciller polaco Pawel Jablonski.

«Constantemente hablamos con EEUU sobre el fortalecimiento de las capacidades operativas tanto de Polonia como de otros países del flanco oriental de la OTAN (…) es muy real que tendremos un contingente adicional en nuestro territorio, por lo menos temporalmente», dijo a la emisora Polskie Radio.

No obstante, no precisó los detalles, indicando que no puede compartir toda la información y que Varsovia «informará de eso en el momento apropiado».

Las tensiones militares en Europa van agudizando a la luz de la situación tensa con la seguridad regional, debido a los últimos acontecimientos en torno a Ucrania.

En este contexto, varios países en el flanco oriental de la OTAN, incluyendo Polonia, llaman a la alianza y a EEUU a fortalecer las capacidades defensivas en el este europeo.

Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.

Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.

Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Occidente desata la «histeria» para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los Acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás.

Fuente Sputnik

Te puede interesar