«Por elección popular me convierto en el Primer Perro de la República»: Brownie celebró la investidura del presidente Gabriel Boric

Gabriel Boric asumió este viernes como el nuevo presidente de la República, y se convirtió en el mandatario más joven de la historia del país.

Su perrito Brownie celebró su investidura en redes sociales ya que se convirtió en «el primer perro de la República».

«Me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino, yo, un perrito quiltro, me convierto, por elección popular en el Primer Perro de la República», escribió en su cuenta en la red social Twitter.

#CambioDeMando2022

Me encuentro aquí frente a ustedes, en la que es una de las grandes sorpresas del destino, yo, un perrito quiltro, me convierto, por elección popular en el Primer Perro de la Republica 🇨🇱. pic.twitter.com/0gcVIGRmqn — Brownie Boric Font (@BrownieBoric) March 11, 2022

De igual forma, Brownie se pronunció en su cuenta en la red social Instagram, en la que destacó que «la vida quiso que yo fuese adoptado por esta gran familia, y ustedes, al elegir a @gabrielboric, me han traído a esta posición».

En la publicación se califica la investidura del nuevo Mandatario como «histórica» y Brownie se comprometió a acompañar al Presidente «en todo lo que necesite» y a «dar voz a las demandas» que le han hecho llegar.

«Como primer perro de la República, juro ser el mejor amigo de cada una y uno de ustedes, pondré el alma en el ruedo y haré todo lo que esté a mi alcance y en mis patas por canalizar sus peticiones para que sean conocidas y escuchadas», refiere el texto.

«Me comprometo a dar voz a las demandas que me han hecho llegar, y mover mi colita para luchar por sus ideales .Con el cerebro del espantapájaros, el corazón del leñador de hojalata y el coraje del León haré frente a la adversidad, y aunque los tiempos se pongan difíciles, les prometo: No me rendiré, nunca. Yo no me rendiré, no!».