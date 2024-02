Por no pago de arriendo y agresiones: Denuncian a Tomás Jocelyn-Holt por millonaria deuda

Un reportaje publicado por Chilevisión, dio a conocer una denuncia en contra del excandidato presidencial, Tomás Jocelyn-Holt, por deudas con el pago de arriendos, gastos comunes y una agresión que se deja ver en un video de las cámaras de seguridad del edificio, en el que se encontraba arrendando el ex diputado. La deuda ascendería a los 12 millones de pesos.

El arrendador del departamento ubicado en las comuna de Las Condes, Hernán Salinas, comentó que la situación empezó a correr desde marzo de 2022, donde Jocelyn-Holt, comenzó a retrasarse en los pagos de arriendo y los gastos comunes, «Pensé que era una persona de confianza, honorable como le llaman algunos (a los diputados)”, lamentó Salinas.

El afectado, relató que luego de varios meses lidiando con la situación, se decidió a demandar y comenzar todo el proceso mediante el juzgado para regularizar los pagos, pero que al momento de llevar a cabo esta acción, Jocelyn-Holt dejó de cumplir completamente con los costos de arriendo.

La agresión que se deja ver en el registro de las cámaras de seguridad, se generó en una de las ocasiones en que Salinas le fue a exigir el pago, en enero de este año: “Lo vine a ver, le dije que no me estaba pagando, y me agredió (…) Es un sinvergüenza, porque me decía cómo yo le estaba cobrando”, concluyó el arrendador.