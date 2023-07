¡Por primera vez en más de 60 años! Sindicato de actores de EE.UU. inician una huelga que paralizará la industria del cine y la televisión de Hollywood

La junta directiva del sindicato de actores estadounidense, SAG-AFTRA, aprobó este jueves por unanimidad iniciar una huelga que se prevé paralizará la industria de Hollywood.

Esto, tras las negociaciones fallidas con los estudios de Hollywood para la firma de un nuevo colectivo.

Con esta decisión, el sindicato se une al paro que, desde mayo, mantiene el Sindicato de Guionistas (WGA, en inglés), emprendiendo así una huelga simultánea por primera vez en 63 años; refiere El Desconcierto.

Los guionistas no han podido llegar a un acuerdo con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (Amptp), un grupo que representa a estudios como Disney, Netflix, Amazon y Apple.

«Hacer huelga es algo muy grave que puede afectar a miles e incluso a millones de personas en todo el país y en todo el mundo. (…) Llegamos con gran tristeza a esta encrucijada, pero no teníamos otra opción», expresó la presidenta de la institución, Fran Drescher.

«Por increíble que parezca, no pudimos obtener lo que nuestros miembros merecen. De haber aceptado, la situación solo habría sido peor. Aquí es donde marcamos nuestro límite», ahondó Drescher.

La huelga iniciará este viernes con un piquete en Los Ángeles, en la sede de Netflix.

Si bien continuarán algunas producciones internacionales, será de forma limitada, ya que SAG-AFTRA representa a más de 160.000 artistas de todo el mundo.

Al igual que los guionistas, los actores argumentan que las plataformas de streaming, como Netflix o Hulu, no han compartido los ingresos que están logrando, incluso cuando ha habido una explosión de contenido de entretenimiento; refiere la BCC.

En concreto, entre las peticiones de los intérpretes está el aumento de la remuneración base, mermada por la inflación y el “streaming”, la regulación de los derechos de imagen con respecto a la inteligencia artificial y la cobertura del costo de las audiciones autograbadas.

Cabe recordar que, en los últimos días algunos de los actores mejor pagados de Hollywood firmaron una carta de apoyo a una huelga si sus compañeros no obtienen un nuevo contrato «transformador» por parte de los estudios.

La carta, que fue firmada por actores como Meryl Streep, Mark Ruffalo y Jennifer Lawrence, tiene más de 1.000 firmantes, según la publicación Deadline.

