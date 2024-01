¿Por qué no se realizó una licitación pública? La incómoda pregunta que rondó la sesión especial del Senado destinada a discutir el acuerdo entre Codelco y SQM

Este martes 9 de enero tuvo lugar la sesión especial del Senado dedicada a discutir el acuerdo entre el Estado de Chile y la empresa minera SQM para explotar el litio en el salar de Atacama hasta el año 2060. Al hemiciclo asistieron el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la ministra de Minería, Aurora Williams, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y el presidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

Durante la sesión de casi dos horas, los senadores tuvieron la oportunidad de consultar a los representantes del Ejecutivo acerca de los detalles del memorando de entendimiento anunciado por el presidente Boric a fines de diciembre, el cual incluye, entre otras cosas, la conformación de una sociedad conjunta entre SQM y la estatal Codelco para explotar el litio en la zona a partir del año 2030.

La negativa a realizar una licitación pública

Una de las preguntas más repetidas entre los parlamentarios giró en torno a la decisión del gobierno de realizar un trato directo con la empresa de Julio Ponce Lerou en lugar de convocar a una licitación competitiva en la que participaran empresas nacionales e internacionales.

Si bien lo anterior fue cuestionado tanto por senadores del oficialismo como de la oposición, el ministro Marcel defendió la decisión del gobierno argumentando que la entrada de una nueva empresa en el salar de Atacama implicaría dejar la zona improductiva durante más de 18 meses, esto debido al tiempo de instalación que necesitaría la nueva maquinaria.

«El contrato con SQM terminaba en el 2030. Por lo tanto, si se hacía una licitación, por mucha anticipación con la cual se efectuara, implica que quien la ganara requeriría un tiempo antes empezar a producir, y esto no es un tema solo de permisos, hay que producirlo, extraer salmuera, tiene que salir la empresa anterior del salar de Atacama… estamos hablando de años de vacancia de los ingresos provenientes del litio. El costo de oportunidad de dejar de producir durante años en el salar con mayor productividad del mundo es un costo altísimo, y esto implica que tiene que haber una negociación», señaló.

El destino de las utilidades

Otro punto abordado por los senadores fue el destino de los ingresos recaudados por la alianza público-privada anunciada por el gobierno. Uno de los más duros respecto a esto fue el senador José Miguel Durana (UDI), quien aseguró que «las utilidades que provengan del litio no pueden ser destinadas a cubrir los hoyos financieros y de gestión de Codelco».

Sin embargo, el ministro Marcel aseguró que los ingresos para el Estado provendrán de cuatro vías distintas: impuestos, royalty, participación de los municipios y regiones, y la misma participación de Codelco en la sociedad con SQM.

«En el caso de los impuestos y el royalty seguirán el mismo cauce que tienen hoy día, que ingresan al presupuesto de la nación. En el caso de la participación de Codelco en la sociedad, esos ingresos serán distribuidos al propietario de la sociedad, que es el Estado de Chile. El Estado de Chile, respecto de Codelco, define los criterios de distribución de utilidades y a lo largo de los años el Estado ha extraído gran parte de las utilidades de Codelco», señaló.

«Que no quepa duda que el grueso o casi la totalidad de estos ingresos van a entrar al fisco y van a permitir financiar la necesidad que tiene la ciudadanía de políticas públicas en pensiones, educación y salud», argumentó.

El aplaudido discurso de la senadora Alejandra Sepúlveda

Hacia el final de la sesión, la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS) realizó una intervención que sacó aplausos entre los asistentes al hemiciclo. Allí recordó que en 2018, cuando Sergio Bitrán dirigía Corfo, el Estado extendió los permisos de SQM para extraer litio del salar de Atacama con miras a realizar una licitación pública de cara al 2030. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

«Yo creo que este es un acuerdo mediocre, que no reúne las expectativas que nosotros teníamos por lo menos el año 2018. Nosotros participamos junto al diputado Velásquez en esa época en la comisión investigadora de SQM y tuvimos la oportunidad de revisar junto con el señor Bitrán de la Corfo que el 2014 incumplieron lo que planteaba el Consejo de Defensa del Estado, se habían quedado con los derechos de agua, con los accesos de infraestructura pública, los permisos ambientales, para qué decir cómo debilitaron la democracia», denunció la senadora.

«Secuestraron al Estado de Chile y no nos quedó otra el 2018 que volver a negociar con ellos. La pregunta es ¿nos volvieron a secuestrar? Aquí nadie puede explicarse por qué no tenemos una licitación pública internacional. No vengan a insultar nuestra inteligencia con que nos queda poco tiempo, porque el mismo Bitrán, el que hizo el negocio el año 2018, nos dijo que hizo esta licitación para tener absolutamente listo a partir del 2030 una licitación como corresponde», agregó.

Finalmente, Sepúlveda señaló que «quiero tener la seguridad de que no estamos hipotecando el Chile que viene. Yo creo que este es un acuerdo mediocre, que no sirve al país. Yo creo que estamos dando un espectáculo internacional internacional muy desagradable por no tener la capacidad de incorporar a más empresas a una licitación de los próximos 30 años del país».