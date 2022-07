¿Por qué se debe ir Sergio Micco de la dirección del INDH?

Cinco consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicitaron este lunes la renuncia del director del organismo, Sergio Micco, debido a la «crisis profunda» que se registra dentro de la institución, señalándose entre otros aspectos, el no cumplimiento del mandato legal y vulneraciones a funcionarios.

Harun Oda, funcionario del INDH, demandó a Sergio Micco y lo denunció de haber impedido investigar detención y desaparición de Gerardo Monares en Concepción durante el estallido social. Oda, también había sido víctima de una seguidilla de amenazas por desconocidos y relató las precarias condiciones en las que desarrollaban su trabajo, junto al nivel de abandono en el que se encontraban frente a dichas amenazas.

En la demanda, se relatan diversos hechos gravísimos, incluyendo el no querer investigar la detención y posterior desaparición de Monares. La demanda fue presentada el 23 de enero de este 2022 en el 2o. Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, RIT T-117-2022.

«Nos pone en alerta lo que se advierte como un incumplimiento del mandato legal por parte de la Dirección, toda vez que tal como lo señalan los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, cuando hablamos de la presunción de desaparición forzada, lo hacemos respecto de una grave violación de derechos humanos, y de un crimen continuo que permanece vigente mientras no se encuentre la persona desaparecida», señaló la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (ANDEDH).

En el marco de la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos desarrollada hace algunos meses por estudiantes y defensores de derechos humanos, funcionarios del INDH calificaron de negligente y poco empático actuar de director Sergio Micco con víctimas violencia estatal “estallido social”, razón de la ocupación, quien había solicitado el desalojo del inmueble.

Mientras los funcionarios mantenían diálogo con ocupantes y con víctimas, realizaron la siguiente declaración pública: “El desarrollo de este diálogo se ha producido a pesar del negligente actuar y poca empatía del director del INDH y su Consejo para con las personas sobrevivientes de la violencia estatal, quienes prefirieron resolver este conflicto usando la fuerza pública contra las personas abusadas en sus derechos fundamentales. Que se acuda a la fuerza pública para desalojar a personas sobrevivientes de violencia estatal, es para esta Asociación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos una aberración, que además es un paso a la devastación de la ya mancillada credibilidad institucional”.

A inicios de este 2022, el ex Consejero del INDH,, José Aylwin, manifestaba en una entrevista a El Ciudadano sobre el desempeño de Micco: “La conducción del INDH por su director Sergio Micco, ha demostrado muchas debilidades en la protección y defensa de derechos humanos que es el mandato que tiene esta institución pública y autónoma. Ello, en particular en el contexto del estallido social, donde inicialmente vaciló en cuanto a la gravedad de los hechos. Posteriormente y dado el trabajo del equipo jurídico en particular, pero de los equipos en regiones del INDH lograron visibilizar y actuar a través de acciones y querellas judiciales, visibilizando esa crítica realidad de derechos humanos”.

José Aylwin, también señala: “Como antiguo Consejero, estoy al tanto que Sergio Micco ha terminado los contratos de profesionales en áreas relevantes del INDH como la unidad de estudios. Hay sumarios en áreas tan importantes como la unidad jurídica y yo creo que eso tiene que ver con el carácter y con las debilidades del director y la institucionalidad, la que a pesar de estar compuesta por un Consejo Directivo, con once integrantes, al menos seis de ellos responden a una lógica, hasta ahora, binominal y Sergio Micco para ser electo director ha hecho alianzas con los sectores más conservadores del binomalismo y eso sin duda ha debilitado en la práctica de protección y defensa de derechos humanos en un contexto tremendamente complejo como el que ha vivido el País en los últimos dos años”.

