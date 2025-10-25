¿Por qué un conservador de bienes raíces transfirió $25 millones a cónyuge de exsuprema Ángela Vivanco? Allanamiento en Chillán por Caso Hermosilla

Allanan Conservador de Bienes Raíces de Chillán en el marco del Caso Hermosilla por transferencias a pareja de exministra Vivanco

Imágenes: Publicadas en La Discusión de Chillán y CIPER Chile, respectivamente.

Una nueva diligencia sacude el Caso Hermosilla. Este jueves 23 de octubre, efectivos de la Brigada de Delitos Económicos de Carabineros (OS9) allanaron las dependencias del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Najle. La Fiscalía Regional de Los Lagos, confirmó CIPER Chile, que este operativo es parte de la investigación en su contra, una de las aristas del denominado «Caso Hermosilla», que involucra a Gonzalo Migueles, cónyuge de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Según informó el medio de Ñuble-Chillán, La Discusión, el procedimiento se extendió por más de cuatro horas y culminó con la incautación de documentos en formato físico y digital.

La pesquisa se centra en una serie de transferencias por un total de $25 millones que Najle realizó a la cuenta de Gonzalo Migueles. Como reveló LaBot en julio, el dinero fue traspasado en cinco giros consecutivos de $5 millones cada uno, ejecutados entre el 17 y el 19 de julio de 2024.

Lo llamativo de la operación es su temporalidad: las transferencias se concretaron pocos días después de que Najle asumiera su cargo como Conservador en Chillán, designación que ahora se investiga por sus posibles vínculos con una red de influencias al interior del poder judicial.

La trama de conexiones se profundiza. CIPER ha documentado los lazos entre el nombramiento de Najle y un grupo integrado por el abogado Luis Hermosilla, el ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa y la exministra Vivanco. Un eslabón clave fue la jueza Paulina Gallardo, quien llegó a la Corte de Chillán impulsada por el juez Ulloa y fue parte del tribunal que votó a favor de la designación de Najle. Esta compleja red es donde se cruzarían los hilos entre la plaza en Chillán y el «Caso Hermosilla».

Frente a las acusaciones, la exministra Vivanco ya había entregado su versión de los hechos a CIPER en agosto. Al ser consultada por los $25 millones transferidos por Najle a su esposo, la exsuprema afirmó: “Gonzalo presta servicios para las empresas del señor Najle y su familia desde 2022 hasta la fecha, con boletas de honorarios. Las sumas y conceptos los desconozco”. Sobre su relación con el conservador, Vivanco agregó: “Conocí a Najle en Talca, en una comida en 2021”. La cercanía social entre Ulloa, Vivanco y Migueles, documentada con testimonios y fotografías, fue incluso reconocida por la propia exministra, quien justificó la presencia de un abogado en una disputa con Codelco en su cumpleaños argumentando que “Antonio Ulloa es muy amigo de Mario Vargas Cociña y muchas veces anda con él”.

La investigación continúa su curso, recabando evidencias sobre esta trama de posibles influencias y transacciones financieras al interior de la justicia chilena.

