Póster educativo revela 40 especies del mar chilote y rescata patrimonio ancestral de Quinchao: Alertan por sobreexplotación

Poster educativo rescata las especies marinas ancestrales del archipiélago de Quinchao (Chiloé)

Un patrimonio biocultural del mar chilote

}Un nuevo material educativo busca poner en valor la estrecha relación histórica entre las comunidades costeras del archipiélago de Quinchao y la biodiversidad marina que sustenta su vida cotidiana. Se trata del póster “Especies de uso ancestral de los espacios costeros marinos del archipiélago de Quinchao”, una publicación desarrollada por el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN) en el marco del programa ECMPODERANDO Quinchao, en colaboración con comunidades originarias Mapuche Williche del Buta Trawun Wapintu Quinchao.

El material reúne y visibiliza un amplio conjunto de especies bentónicas, algas, crustáceos y peces que históricamente han sido aprovechadas por las comunidades del territorio para la subsistencia, la alimentación, el comercio y también con fines medicinales.

Ver publicación de CECPAN

Entre las especies representadas aparecen algas tradicionales como luche (Pyropia columbina), luga negra (Sarcothalia crispata), luga roja (Gigartina skottsbergii), pelillo (Agarophyton chilensis), lamilla (Ulva lactuca), cochayuyo (Durvillaea incurvata) y sargazo o huiro flotador (Macrocystis pyrifera), todas fundamentales en la alimentación y en los ecosistemas costeros.

Biodiversidad marina de uso tradicional

El póster también identifica una amplia diversidad de moluscos y especies costeras que forman parte del uso tradicional de las comunidades del archipiélago. Entre ellos se encuentran caracol negro o melongüe (Tegula atra), juliana (Tawera elliptica), huepo (Ensis macha), come come (Pholas chiloensis), chorito (Mytilus chilensis), almeja (Ameghinomya antiqua), cholga (Aulacomya atra), choro zapato (Choromytilus chorus), ostra chilena (Ostrea chilensis), taca (Leukoma thaca) y navajuela (Tagelus dombeii), además de especies emblemáticas como el loco (Concholepas concholepas) y el piure (Pyura chilensis).

A ello se suman crustáceos y otras especies relevantes para la pesca artesanal como centolla (Lithodes santolla), jaiba mármola (Metacarcinus edwardsii), panchote o cangrejo (Taliepus dentatus) y el pulpo del sur (Enteroctopus megalocyathus). También aparecen especies herbívoras y de recolección tradicional como erizo (Loxechinus albus), coye o sombrero chino (Nacella magellanica) y la lapa o loya (Fissurella spp.).

Dentro de los peces, el póster incluye especies ampliamente conocidas por las comunidades costeras como róbalo (Eleginops maclovinus), chancharro (Sebastes oculatus), congrio dorado (Genypterus blacodes), congrio negro (Genypterus maculatus), merluza austral (Merluccius australis), jurel (Trachurus murphyi), pirén (Patagonotothen tessellata), rollizo (Pinguipes chilensis), sierra (Thyrsites atun) y pejerrey (Odontesthes regia), además de advertir sobre la presencia de especies introducidas como salmón del Atlántico (Salmo salar) y salmón coho (Oncorhynchus kisutch), consideradas invasoras que pueden depredar peces nativos y transmitir enfermedades.

Educación y conservación para las futuras generaciones

Junto con identificar las especies, el material educativo incorpora medidas de manejo y conservación, como las tallas mínimas legales de extracción (TML), periodos de veda, recomendaciones de extracción responsable y advertencias sobre especies con problemas de conservación o sobreexplotación, como el congrio dorado y la merluza austral. El objetivo es fortalecer el conocimiento local y técnico para impulsar futuras medidas de protección en los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios de Quinchao y del resto de Chiloé.

El antropólogo y encargado del Programa de Conservación Biocultural del CECPAN, Felipe Miranda Ojeda, explicó el sentido del proyecto educativo: “Este material educativo nace como una herramienta para conocer o revalorizar las especies marinas que siempre han formado parte de la vida de las comunidades costeras en Chiloé, ya sea en el ámbito de la subsistencia, lo económico o lo medicinal y que hoy día enfrentan en algunos casos, problemas de sobreexplotación”.

Miranda agrega: “Es por esto que el poster denominado «Especies de uso ancestral de los espacios costeros marinos de Quinchao» tiene por objetivo, no solo la identificación de estás especies sino que también informar acerca de las principales medidas de manejo y conservación asociada a cada una, en este ámbito destacamos la utilización de las tallas mínimas legales o TML para concientizar y educar al mismo tiempo tanto a jóvenes como adultos, usuarios históricos de estos espacios. En este cotexto, esperamos que el poster se pueda repartir de manera gratuita en todos los establecimientos educacionales del archipiélago, ya sea en las escuelas de Achao, así como en las escuelas rurales de las islas”.

Desde CECPAN señalan que la iniciativa busca aportar al fortalecimiento del conocimiento comunitario y educativo en torno al mar chilote, promoviendo el respeto por los ecosistemas y el uso responsable de los recursos que históricamente han sostenido la vida de las comunidades costeras del archipiélago. En esa línea, el póster pretende transformarse en una herramienta pedagógica para escuelas, organizaciones comunitarias y usuarios del borde costero.

Accede en siguiente enlace de CECPAN al póster con la identificación de las diversas especies:

Especies presentes en el póster del archipiélago de Quinchao

Algas

Luche (Pyropia columbina)

(Pyropia columbina) Luga negra (Sarcothalia crispata)

(Sarcothalia crispata) Luga roja (Gigartina skottsbergii)

(Gigartina skottsbergii) Pelillo (Agarophyton chilensis)

(Agarophyton chilensis) Lamilla (Ulva lactuca)

(Ulva lactuca) Cochayuyo (Durvillaea incurvata)

(Durvillaea incurvata) Sargazo o huiro flotador (Macrocystis pyrifera)

Moluscos y bivalvos

Caracol negro, Melongüe o Meloñe (Tegula atra)

(Tegula atra) Juliana (Tawera elliptica)

(Tawera elliptica) Huepo (Ensis macha)

(Ensis macha) Come come (Pholas chiloensis)

(Pholas chiloensis) Chorito (Mytilus chilensis)

(Mytilus chilensis) Almeja (Ameghinomya antiqua)

(Ameghinomya antiqua) Cholga (Aulacomya atra)

(Aulacomya atra) Coye, Maucho o Sombrero chino (Nacella magellanica)

(Nacella magellanica) Piure (Pyura chilensis)

(Pyura chilensis) Ostra chilena (Ostrea chilensis)

(Ostrea chilensis) Choro zapato (Choromytilus chorus)

(Choromytilus chorus) Taca (Leukoma thaca)

(Leukoma thaca) Navajuela (Tagelus dombeii)

(Tagelus dombeii) Lapa, Lime o Loya (Fissurella spp.)

Equinodermos y otros invertebrados

Erizo (Loxechinus albus)

Crustáceos

Centolla (Lithodes santolla)

(Lithodes santolla) Jaiba mármola (Metacarcinus edwardsii)

(Metacarcinus edwardsii) Panchote o cangrejo (Taliepus dentatus)

Cefalópodos

Pulpo del sur (Enteroctopus megalocyathus)

Peces nativos

Róbalo (Eleginops maclovinus)

(Eleginops maclovinus) Chancharro (Sebastes oculatus)

(Sebastes oculatus) Caracol palo palo (Argobuccinum pustulosum)

(Argobuccinum pustulosum) Congrio dorado (Genypterus blacodes)

(Genypterus blacodes) Congrio negro (Genypterus maculatus)

(Genypterus maculatus) Merluza austral (Merluccius australis)

(Merluccius australis) Jurel (Trachurus murphyi)

(Trachurus murphyi) Pirén (Patagonotothen tessellata)

(Patagonotothen tessellata) Rollizo (Pinguipes chilensis)

(Pinguipes chilensis) Sierra (Thyrsites atun)

(Thyrsites atun) Pejerrey (Odontesthes regia)

Especies introducidas (indicadas en el póster)

El afiche también advierte sobre especies no nativas o invasoras:

Salmón del Atlántico (Salmo salar)

(Salmo salar) Salmón coho (Oncorhynchus kisutch)

Estas son descritas como especies que pueden depredar peces nativos y transmitir enfermedades.