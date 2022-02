Potencial desastre ecológico en Tierra del Fuego por incendio forestal 

Impacto potencial de incendios en reservorios de carbono en Tierra del Fuego Dr. Jorge Hoyos-Santillán; Dr. Armando Sepúlveda-Jáuregui Investigadores del Environmental Biogeochemistry Laboratory de la UMAG y del (CR)2 Los incendios forestales que tienen un impacto directo sobre turberas representan un alto riesgo para la estabilidad de los reservorios de carbono de estos ecosistemas en la Patagonia Chilena. Este riesgo se potencializa durante las temporadas del año en que el nivel freático en las turberas es bajo (i.e., < 2 m), incrementando la susceptibilidad de la materia orgánica a ser sujeta a combustión. Considerando que el incendio que está ocurriendo actualmente en Tierra del Fuego lograse impactar 1 m de profundidad de turba seca, se pondría en riesgo un reservorio de carbono considerable. Específicamente, estarían en riesgo 280 toneladas de carbono por cada hectárea afectada, equivalente a la emisión de 1025 ton CO 2 ha-1. Sin embargo, si el incendio lograse impactar una profundidad mayor debido al bajo nivel freático, las emisiones potenciales incrementarían considerablemente (3 m de profundidad ≈ 3080 1025 ton CO 2 ha-1). En contexto, un incendio en los bosques de lenga (Nothofagus pumilio) en Tierra del Fuego pone en riesgo, en promedio, 170 tC ha-1, equivalentes a una emisión máxima potencial de 623 ton CO 2 ha-1. De tal manera que, por cada hectárea de turbera impactada por un incendio (considerando que se afectó 1 m de profundidad), se pone en riesgo más del doble del reservorio de carbono que se puede afectar al incendiarse una hectárea de bosque de lenga. Esto evidencia la fragilidad de los reservorios de carbono de la Patagonia y refuerza el llamado a proteger dichos reservorios; así como, a diversificar la acción climática de Chile.