¿Predecible? Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad de Milei

Comienzan a reportarse ya en medios locales los nombres de los que serán los integrantes del Gabinete del presidente electo de Argentina, Javier Milei, en medio de polémicas y rumbo a su toma de posesión el próximo 10 de diciembre.

Según reveló La Nación, el puesto de ministra de Seguridad será de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio – JxC) y quien ocupó ese mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri. Además, fue candidata a la presidencia en la primera vuelta y luego, de cara al balotaje entre Milei y Sergio Massa, le dio el apoyo al líder de Libertad Avanza.

Hace tres días, a Bullrich le preguntaron sobre una posible designación en esta cartera. «Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, bueno, lo acepto», dijo en una entrevista con el canal TN.

Además, aclaró que no es ese el lugar que más le gusta y además ya lo ha ocupado, consignó RT.

La política de «mano dura» fue la que marcó su gestión con Macri y se le recuerda también por defender a Gendarmería ante la desaparición y muerte del activista Santiago Maldonado en 2017, entre otras polémicas que marcaron su paso por el Ministerio de Seguridad.

🛑 Patricia Bullrich será la ministra de Seguridad del Gabinete de Javier Milei, según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza.



❗De esta manera, la excandidata a la presidencia ocupará el cargo que ya tuvo durante el Gobierno de Mauricio Macri.



🗣️ “Si me lo ofrecen y me… pic.twitter.com/xJHy1HR0nE November 23, 2023

Seguir leyendo: