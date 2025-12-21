Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, exige juzgar a Donald Trump en la Corte Penal Internacional

Adolfo Pérez Esquivel y más de 330 organizaciones condenan la intervención de EEUU en Venezuela y exigen que la CPI juzgue y condene a Trump

Organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos, con la presencia central del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, realizaron un acto de repudio contra la injerencia de Estados Unidos en Venezuela y las amenazas de intervención militar impulsadas por Donald Trump.

El encuentro, en la sede de la CTA de los Trabajadores de Argentina, tuvo como eje un documento firmado por más de 330 entidades. El propio Adolfo Pérez Esquivel advirtió con énfasis que un eventual ataque de Estados Unidos contra Venezuela “no solo afecta a ese país, sino a todo el continente”, y sostuvo que América Latina “no es el patio trasero de ninguna potencia”, convocando a una “resistencia cultural y política en defensa de la unidad continental y la paz”, consignó Canal Abierto.

Repudian la intervención de EEUU en Venezuela 🇻🇪



Con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, organizaciones gremiales, sociales, políticas y de DDHH realizaron un acto contra la injerencia y amenazas de Donald Trump

En una denuncia de la máxima severidad, Pérez Esquivel cuestionó la actitud de gobiernos “sumisos y vasallos” y se refirió específicamente a los ataques aéreos estadounidenses en el Caribe. Según su declaración textual, estos ataques contra embarcaciones pesqueras, con al menos 99 civiles fallecidos, son “crímenes que deben ser llevados a la Corte Penal Internacional para que se juzgue a Trump como criminal de guerra”, destaca Canal Abierto.

Esta exigencia fue el núcleo de su intervención, reiterada en coberturas independientes donde instó a denunciar ante la Corte Penal Internacional los crímenes perpetrados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publica el medio argentino.

«Hay que llevar a Trump a la Corte Penal Internacional para que lo juzguen como criminal», propuso el Premio Nobel de la Paz (Cana Abierto)

"Hay que llevar a Trump a la Corte Penal Internacional para que lo juzguen como criminal", propuso el Premio Nobel de la Paz en el acto contra el ataque de Estados Unidos a Venezuela

El documento consensuado por las organizaciones detalla una amplia acusación contra la política exterior de EEUU. Denuncia “el avance del imperialismo, el capital financiero internacional y las grandes corporaciones” y alerta “sobre la violación de la soberanía venezolana”. Asimismo, cuestiona el despliegue militar en el Caribe, el aumento de la IV Flota y los “ataques aéreos extrajudiciales”, afirmando que “Estas acciones violan el derecho internacional y ponen en riesgo la seguridad regional” (Canal Abierto). El texto enumera una estrategia de asedio que incluye el bloqueo a Cuba, ataques a Brasil, sanciones a Colombia y hostigamiento a México.

La crítica también se dirigió fuertemente al gobierno argentino. Las entidades convocantes repudiaron su postura, acusándolo “de abandonar su histórica tradición diplomática basada en los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos”, según señala Canal Abierto.

Por su parte, Noticias Barquisimeto, resalta que Pérez Esquivel, profundizó esta crítica al diferenciar el accionar del Gobierno de Trump de la voluntad del pueblo estadounidense y al lamentar la “cobardía” de los dirigentes regionales aliados de tales políticas .

El llamado final fue a la movilización y la unidad continental. Hugo Godoy, secretario general de la CTA, afirmó que la agresión contra Venezuela “constituye una afrenta contra todos los pueblos de América Latina” y llamó a seguir ampliando las firmas del documento “para que nuestra región siga siendo un territorio de paz” y para que los “yanquis se vayan de América Latina y el Caribe”.

Pérez Esquivel concluyó definiendo la paz como una construcción dinámica y llamó a fortalecer la resistencia social y política frente a un “estado de intervención total”, exhortando a la movilización colectiva y a evitar divisiones para proteger la autonomía regional, destacan los medios.