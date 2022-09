Presentan nueva edición de la novela «Carne de perra», de Fátima Sime: Una enfermera que fue secuestrada durante la dictadura se encuentra con su torturador como paciente

El jueves 29 de septiembre en el Espacio Literario de Ñuñoa, ubicado en Jorge Washington 116, Ñuñoa (Metro Chile-España), se presentará Carne de perra, de Fátima Sime. Participarán las escritoras Alia Trabucco, Josefina Gonzalez y Bernardita Bravo.

A nueve años de su primera publicación por LOM ediciones, vuelve a publicarse bajo el sello de Editorial Cuneta la historia de una enfermera secuestrada durante la dictadura que años más tarde se encuentra con su torturador como paciente en la Posta Central. María Rosa y el Príncipe, torturada y torturador, entablan en esta novela una relación enfermiza en donde la violencia y los afectos se entretejen.



“Uno de los motivos por el que escribí este libro es la rabia que me daba que hubiera gente que quisiera pasar la página de nuestra historia, olvidar y hacer desaparecer la memoria, la memoria nos hace humanos, somos lo que recordamos. También por mi interés en el binomio víctima/victimario que, por mi profesión, soy matrona, ha estado muy presente. He visto la violencia hacia la mujer en muchas de mis pacientes. Creo que ambos temas son muy relevantes en la novela”, Fátima Sime autora de Carne de perra.



Hoy a casi diez años de la primera edición de Carne de perra, Fátima recalca que a pesar de los años que han pasado “siento pena porque aún no se ha aclarado dónde están los detenidos desaparecidos y ha quedado mucho en la impunidad, pero también veo con alegría que la lucha por los derechos de las mujeres y de quienes somos minorías ha agarrado cuerpo en la sociedad, pequeños brotes que se han transformado en un tremendo árbol, en un bosque”.



Desde la academia, Carne de perra ha sido leída y estudiada como una novela cumbre de la representación del periodo dictatorial, específicamente, porque expone un imaginario revitalizador de la memoria del país y reivindica demandas colectivas aún persistentes contra el silenciamiento de las víctimas de la dictadura militar.



“Carne de perra es una historia muy potente, que va mucho más allá de representar el vínculo de un torturador y torturada de la dictadura; es la historia del abuso sistemático contra una mujer, un relato universal de la violencia que sufren a diario mujeres en todo el mundo y un espejo del drama psicológico que hay detrás de esas relaciones de poder”, Carolina Ruiz editora de Cuneta.



Fátima Sime es escritora y matrona de profesión. Ha publicado la novela Carne de perra (LOM, 2009) y el libro de cuentos Noticias sobre ti misma (Cuarto Propio, 2013), con este ganó en 2014 el Premio Mejor Obra Literaria del Consejo del Libro y la Lectura en la categoría cuento. Su primera novela Carne de perra obtuvo la Mención Honrosa en el Premio Municipal de Literatura 2010 y fue elogiada por la crítica.



Lo que se ha dicho sobre Carne de perra



«Género, represión y memoria aparecen como líneas centrales en Carne de perra, la primera novela de Fátima Sime, la cual hace visible la intimidad de una mujer vejada, sus tortuosas estrategias para sobrellevar el sufrimiento y los reflujos continuos de una memoria cargada de horror». Patricia Espinosa.



«Vaciada de ideologías, congelada en la mudez del presente y paralizada por el recuerdo de la violencia de la que fue objeto, María Rosa aparece ante el lector como terrible y precaria, alguien cuya piel está a punto de volverse pellejo, mientras da vueltas por una ciudad donde los círculos del infierno no son solo las salas de tortura de la dictadura sino también los departamentos de la clase media, los teléfonos descolgados y las salas de urgencia de los hospitales públicos». Álvaro Bisama.



«Si algo logró la dictadura militar en Chile fue la repugnante democratización de la vileza. Abundan con dispar fortuna los relatos y testimonios de ese descenso moral, pero realmente los hay pocos tan intensos como Carne de perra, en el que su autora, Fátima Sime, consigue algo dificilísimo, acostumbrados como estamos a discursos vacuos y manidos sobre la tortura en los tiempos de Guantánamo: una novela que horrorice». Tal Pinto.



Carne de perra ya se encuentra disponible en nuestro sitio web www.editorialcuneta.cl y en todas las librerías del país.



Sobre el libro:



Título: Carne de perra

Autora: Fátima Sime

Género: novela

Páginas: 156

Agosto 2022 — Colección Plan Maestro

Editorial Cuneta



Más información en:

@editorialcuneta

@editorialcuneta

@editorialcuneta