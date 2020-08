Presidenta de facto de Bolivia aprueba Ley de Diferimiento de Pago de Créditos y transportistas suspenden paro

Ante la presión de diversos sectores y amenazas de paro, cierres de calles y avenidas, la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez promulgó la noche de este martes la Ley 720 de Diferimiento de Pago de Créditos al sistema financiero, que amplía el “beneficio” a los deudores hasta el 31 de diciembre de 2020.

“Las entidades de intermediación financiera que operan en territorio nacional deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional, desde la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus (Covid-19) al 31 de diciembre de 2020”, dice el artículo único de la norma”.

Este artículo modifica el párrafo 1 del artículo 1 de la Ley 1294 del 1 de abril de 2020, denominada Ley Excepcional de Diferimiento de Pagos de Crédito y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, manifestó que dicha norma está destinada para aquellos sectores que representan a la mayoría del país, y que no pueden pagar sus créditos de forma regular debido a la cuarentena decretada por el Gobierno por la llegada del coronavirus.

En este sentido, aclaró que las empresas grandes que no han dejado de trabajar, no se les incluirá o no se les aplicará la norma, «Lo que hemos hablado es de una reglamentación para identificar algunos sectores de nuestra población que están en la posibilidad de pagar, que son personas que sí lo pueden hacer y que no han dejado de trabajar”, manifestó Núñez en conferencia de prensa.

El jefe de la cartera de la Presidencia dijo además que se desarrollarán conversaciones con el sector bancario para la elaboración de la reglamentación que rija a dicha ley.

Choferes suspenden paro

Ante la aprobación de la herramienta jurídica de Diferimiento de Pago de Créditos por parte de Áñez, la Federación Departamental de Choferes 1º de Mayo determinó suspender el paro de transporte previsto para este jueves en La Paz y anunció un ampliado para este miércoles.

«Llamaremos a un ampliado departamental de emergencia y ahí es donde vamos a evaluar. Quiero decirles a los compañeros de los 87 municipios, 20 provincias, todavía estamos en emergencia y a partir del ampliado ya vamos a emitir criterios un poco más serios. La aprobación de la ley de Diferimiento de Créditos era lo más importante que estuvimos esperando», manifestó el secretario ejecutivo de la Federación 1º de Mayo, Mario Silva, en el programa No mentiras de PAT.

Silva indicó que entre los puntos que demanda su sector, está la ampliación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2020 hasta el 2021, que las alcaldías de los 87 municipios del departamento condonen el 100% de los impuestos y exigen a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) el arreglo de las vías del departamento.

Con información de Página Siete

