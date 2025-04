Presidenta del PS sobre acuerdo CODELCO – SQM: “Se debió haber licitado”

Paulina Vodanovic por acuerdo SQM – CODELCO: “Debió haber sido con algún sistema más transparente de licitación”

En una entrevista en Stock Disponible de Vía X, la candidata presidencial y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó críticamente el acuerdo SQM-Codelco, cuestionando su falta de transparencia. Aunque reconoció las ventajas estratégicas del contrato —defendidas por Máximo Pacheco—, insistió en que debió licitarse para evitar opacidad y críticas, especialmente dada la historia de financiamiento ilegal vinculado a SQM.

Vodanovic enfatizó la necesidad de elevar los estándares de probidad, proponiendo una agencia anticorrupción con facultades preventivas y sistemas de licitación «a ciegas» para evitar favoritismos. Frente al comentario del conductor Freddy Stock sobre la hipotética reacción si el acuerdo hubiese sido firmado por Sebastián Piñera, la senadora subrayó que el contexto de SQM exige mayor prudencia: » Soquimich no es cualquier empresa. Entonces, yo creo que por prudencia y por transparencia habría sido ideal que esto se licitara”.

A continuación, extracto de la entrevista en texto y al final, acceso al video de Vía X

Conductor: Todas las que quieren ser presidente de la república y nos llamó mucho la atención la postura de Evelyn Matthei, que ha sacado también como candidata presidencial, miren y nuevamente insistió, esto pasó hoy, en esta preocupación sobre este acuerdo SQM-CODELCO tras la aprobación que ayer se hizo con la Fiscalía Nacional Económica, ¿no? Se pronuncia sobre colusión o no y lo que a mí me preocupa es si esto es en los mejores intereses de Chile, dijo la candidata de Chile Vamos.

Paulina Vodanovic: ¿Eso lo dijo hoy?

Conductor: Eso lo dijo hoy día porque esto no se había licitado finalmente, ¿no? Lo dijo ayer, digamos, pero lo notamos hoy.

P.Vodanovic: Vamos a ver qué dice mañana,

Conductor: ¿Pero usted qué dice al respecto?

P.Vodanovic: Mira, yo creo que esto fue objeto de una comisión de investigadoras en la Cámara. Yo creo que hoy día los estándares son estándares necesarios de máxima transparencia. Entonces, las críticas que haya que no se hizo una licitación, digamos, el contractual, como dicen ahora, es que era necesario tomar la decisión pronto porque si no, no se alcanzaba a desarrollar, pero yo creo que debió haber sido con algún sistema más transparente de licitación. Esa es mi postura.

Conductor: Era mejor licitar.

P.Vodanovic: Yo creo que es mejor a veces demorarse las cosas y que no haya este tipo de críticas porque la opacidad en la toma de decisiones es un problema. Entonces, puede tener muchas ventajas comparativas, probablemente, y es lo que ha explicado Codelco, Máximo Pacheco varias veces en el Congreso, pero finalmente yo creo que hoy día nosotros tenemos obligaciones mayores que las legales incluso. Tenemos que tener un estándar mucho mayor de transparencia porque, afortunadamente, hoy día hay una fiscalización permanente de los medios, de la ciudadanía, todos están pendientes, entonces, si nosotros sabemos eso, hay que responder a esos estándares no reactivamente. Yo soy partidaria de tener una agencia anticorrupción importante que tenga facultades, además, no expos. No cuando ya… que es un poco lo que pasa con la contraloría. La contraloría revisa una vez que las cosas se hicieron. Tenemos que transparentar todo el sistema de licitaciones. No puede ser que aparezcan permanentemente cuestionamientos a que las licitaciones se hacen para que se las puedan adjudicar ciertas personas, que se arreglan las bases, ¿cierto? Bueno, todo eso, ¿por qué no tenemos un organismo que incluso que no se conozcan las personas que hacen esa pega? Porque si las licitaciones las hacen en la municipalidad, todos saben que Juanito hace las licitaciones, pero si esto fuera un organismo a ciegas, donde solo se hacen bases de licitación y tú quieres licitar computadores, tú dices, necesito computadores para el Ministerio de Tanto. Necesito leche para Junaeb.

Conductor: «Es que, ¿sabe qué pasa? Que si este acuerdo, y lo dijimos y lo hemos dicho en este programa, lo que hubiese hecho Sebastián Piñera, varios de estos que firmaron el acuerdo estarían encadenados afuera del Codelco, alegando por cómo se hizo, ¿no?

P.Vodanovic: Sí, pero además está todo el tema anterior de Soquimich. Entonces, yo creo que cuando hubo este financiamiento ilegal de la política, que efectivamente en ese tiempo no había una ley de financiamiento de los partidos, pero evidentemente aquí había un conflicto de interés notorio, evidente, desde la política. Entonces, justamente eso es lo que hace ruido. Además, es con Soquimich, no es cualquier empresa. Entonces, yo creo que por prudencia y por transparencia habría sido ideal que esto se licitara.

Ver video entrevista completa: «Había un CONFLICTO de interés NOTORIO y EVIDENTE»: Paulina Vodavonic por acuerdo Codelco-SQM