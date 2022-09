Presidente Boric interviene hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York

El Mandatario junto a Irina Karamanos, fueron recibidos por la Embajadora de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez.

A eso de las 11:00 horas (Chile), se espera que el Mandatario pronuncie su discurso ante la Asamblea de la ONU, la que, sería una de las primeras intervenciones durante la sesión.

El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, arribó hoy martes 20 de septiembre, en la madrugada, a la ciudad de Nueva York en el marco del 77 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



De acuerdo a las versiones de prensa presidencial, el Jefe de Estado sostendrá importantes reuniones con el objetivo de fortalecer el posicionamiento del Chile a nivel internacional, algunas de ellas con importantes líderes como los Presidentes de Francia y del Gobierno Español, Emmanuel Macron y Pedro Sánchez, respectivamente, la Primera Ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern y el Canciller de Alemania, Olaf Scholz.



Además, en su primera jornada en Nueva York, el Presidente Boric participará en una recepción ofrecida por el Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en honor a todas y todos los jefes de delegaciones que participarán en la Asamblea General de Naciones Unidas.



Durante su estadía, el Mandatario participará en instancias para promover la inversión en el país y abordar el escenario económico mundial actual, como una sesión de trabajo con empresarias y empresarios en la sede del Council of the Americas, donde estará presente su CEO Susan Segal. En esa misma línea, sostendrá bilaterales con el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann y con el Presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass.



La gira además tiene un componente histórico: El Mandatario y la delegación nacional participarán en un homenaje al ex Presidente de la República, Salvador Allende Gossens -el cual se llevará a cabo en el Instituto Cervantes- en el marco del aniversario 50 de su reconocido discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, presentación donde se refirió al importante proceso histórico que vivía Chile en ese entonces.



Finalmente, el Presidente de la República será el orador principal del foro organizado por el programa de líderes mundiales de la Universidad de Columbia “The New Chilean Politics and its Regional Implications”, donde abordará el ciclo político reciente que vive nuestro país.