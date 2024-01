Presidente Boric pide a todos los sectores políticos «que se pongan la mano en el corazón» para lograr acuerdo sobre reforma de pensiones

El Presidente Gabriel Boric reiteró este miércoles su llamado a todos los sectores políticos para lograr establecer un acuerdo sobre la reforma de pensiones.

Desde la Región de Coquimbo, el jefe de Estado instó “a todos los sectores políticos a que se pongan la mano en el corazón y piensen en los chilenos y chilenas”.

“Aquí se trata de que los chilenos están primero y por eso tenemos que llegar a acuerdos, como lo estamos haciendo acá, pero también en otros temas, como la reforma de pensiones, donde no podemos seguir postergando que las personas mayores que han trabajado toda su vida no tengan una pensión digna para vivir”, afirmó.

Pdte. Boric reitera llamado para lograr acuerdo en reforma previsional: “Que se pongan la mano en el corazón”https://t.co/bHqXu9wSsV — CNN Chile (@CNNChile) January 17, 2024

Remarcó que el Gobierno “cumple y a quienes quieren ver el país estancado o a quienes les interesa que las cosas no salgan o que no lleguemos a acuerdos, les digo que están equivocados”.

Boric llamó a la oposición a no tener “mezquindades políticas”

De este modo, el mandatario ratificó en sus dichos de ayer martes, cuando planteó que la iniciativa no debiera tratarse de “un gallito entre la oposición y el Gobierno“.

“Más allá de los gallitos y de las disputas entre un sector político y otro, lo que le importa a los chilenos y chilenas, y en particular a la gente que ha trabajado toda su vida y hoy día tiene pensiones que no le alcanzan para vivir, es que nos pongamos de acuerdo y subamos las pensiones. Lo que no podrían entender es que por mezquindades políticas no seamos capaces de llegar a un acuerdo y para llegar a un acuerdo todos tienen que ceder”, planteó Boric.

El Presidente destacó que la postura inicial del gobierno también cambió a lo largo del debate previsional.

“Nos dimos cuenta que en las conversaciones no había viabilidad política para ese proyecto y, por lo tanto, hemos hecho diferentes propuestas, ‘4-2’, ‘2-3-1’, diferentes guarismos y hoy día llegamos a un consenso con el centro político no necesariamente alineado con el Gobierno, pero que ha tenido la buena voluntad de llegar a un acuerdo con las fuerzas del oficialismo para avanzar en la reforma de pensiones”., planteó.

“Lo que no se puede decir es que no ha habido diálogo. La reforma de pensiones la ingresamos hace 10 meses, la derecha nos pidió en reiteradas ocasiones que esta discusión se postergara para después del plebiscito. Personalmente, más allá de las observaciones que pueda tener, creo que esta es una cuestión urgente que tenemos que resolver ahora”, enfatizó el jefe de Estado.

Cabe destacar, que el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que desde la oposición se mantienen en su trinchera y no votarán a favor del proyecto.

«Nosotros hoy día no estamos disponibles a dar nuestros votos para quitar sus cotizaciones a los trabajadores», aseveró.

Sigue leyendo: