Presidente Boric por 18-O: “Hubo muertos, abusos sexuales y mutilaciones oculares que no pueden quedar impunes”

El presidente Gabriel Boric se refirió este martes a los hechos registrados el 18 de octubre de 2019, a tres años del estallido social.

Desde el Palacio de La Moneda, el mandatario recordó las serias violaciones a los derechos humanos, registradas durante la revuelta.

Solo para el período del estallido, comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020, se reportó un total de 3.765 personas heridas (entre ellas 439 mujeres y 282 niños, niñas y adolescentes); y, 411 personas con traumas oculares.

De las 2.122 heridas por disparos, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El INDH ha presentado 1.312 acciones judiciales con escaso avance, entre ellas cinco por los homicidios cometidos por agentes del Estado;195 querellas por violencia sexual (violaciones, entre otros abusos) y 951 por torturas.

Ante este hecho, el presidente Boric señaló que «hace tres años, miles de personas se manifestaron expresando un malestar acumulado por largo tiempo que clamaba por mayor justicia, igualdad, y el fin de los abusos. Se manifestaron para que el tamaño de la billetera y el lugar de nacimiento no fueran condición para acceder a una vida segura, salud digna, educación de calidad y jubilaciones dignas tras una vida de esfuerzo».

«Sin embargo, durante estos tres años, los distintos sectores políticos hemos asumido una interpretación de los eventos posteriores a octubre de 2019 que pareciera no hacer más que reafirmar nuestras creencias y convicciones previas. El 18 de octubre debiera desafiarnos a todos y todas, y, en cambio, lo hemos usado como una razón para reafirmar lo que ya pensábamos de antes», prosiguió Boric, citado por MegaNoticias.

Al respecto, enfatizó la necesidad de reflexionar de lo que se buscó en ese momento con el estallido.

Durante su discurso, recalcó que, es necesario eliminar la idea de que, el estallido social, fue una «revolución capitalista» o «pura ola de delincuencia».

En ese momento, detalló Boric; se expresó en las calles las exigencias de la sociedad, ante la falta de respuesta por parte del Estado.

«El estallido no fue una revolución anticapitalista ni tampoco fue una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política, de la que somos parte, no ha sabido interpretar ni dar respuesta», señaló.

«Cuando leemos el estallido sólo para reafirmar nuestras concepciones, estamos eludiendo su mensaje y enseñanza. Como Presidente de Chile, no voy a cometer ese error y estamos trabajando desde nuestro Gobierno para no caer en lo mismo», añadió.

«No podemos cometer los mismos errores»

Durante su discurso, el presidente Boric señaló que, desde el Gobierno, se trabajará para no cometer los mismos errores del pasado.

Por esta razón, exhortó a todos los sectores a trabajar para responder las demandas de la sociedad.

«El estallido expresó y trajo consigo mucho dolor y ha dejado muchas secuelas. No vamos a permitir que sea en vano. No podemos ser los mismos como sociedad después de esta experiencia. No podemos cometer los mismos errores. Quiero invitar a todos a hacer lo mismo, a la oposición, a la ciudadanía, al mundo empresarial. El mundo nos observa y ahí es donde vemos la enorme magnitud que tenemos por delante», señaló.

«En Chile los problemas de la sociedad los enfrentamos con más democracia y no con menos», concluyó.

