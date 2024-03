Presidente Boric ratifica exclusión de Israel de la FIDAE 2024: «Me siento orgulloso de hacerlo, lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable»

El presidente Gabriel Boric abordó este viernes la decisión del Gobierno de Chile de vetar a las empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y Del Espacio 2024.

Durante un punto de prensa en el palacio de La Moneda, el mandatario defendió la decisión recordando que ésta forma parte de un actuar histórico del Estado Chile en materia de política internacional y derechos humanos.

En esa línea, Boric rememoró el día en que el expresidente Ricardo Lagos se negó a apoyar la invasión de Irak en 2003, esto pese a una llamada del entonces mandatario de los Estados Unidos, George Bush. También ejemplificó con la decisión del expresidente Sebastián Piñera de excluir a Rusia de la FIDAE 2022 luego de la invasión a Ucrania.

«Ustedes recordarán que se amenazó y se cuestionó la decisión del presidente Lagos, porque se decía que esto iba a debilitar la relación con Estados Unidos, que era fundamental para el crecimiento económico de Chile, teniendo un TLC recién firmado», señaló.

«Lo mismo hizo el presidente Piñera cuando suspendió la invitación a Rusia de la participación de la FIDAE cuado se realizó la invasión a Ucrania en febrero de 2022″, agregó.

«Yo entiendo que en función de la crítica política o de las trincheras contingentes se ataquen estas decisiones, pero acá yo defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo, porque lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable y no me parecería ni prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamento en Chile bajo estas condiciones.