Presidente de Argentina propone concesión de licencias que garantice oferta global de vacunas

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, propuso ante los líderes convocados en la XXVII Cumbre Iberoamericana, que se realiza en Andorra, un sistema de concesión de licencias de vacunas para garantizar una equitativa oferta global.

«Se impone hacer un llamado a los países para adoptar soluciones en el sistema multilateral (…) La OMS (Organización Mundial de la Salud) a la hora de reconocer y homologar las diferentes vacunas y medicamentos y también a la OMC (Organización Mundial del Comercio) a fin de trabajar un sistema que reconociendo las patentes promueva activamente un sistema efectivo de concesión de licencias que garantice la oferta global de vacunas», dijo Fernández en su alocución.

El mandatario argentino trazó un panorama de reconstrucción regional que requiere de «una triple y novedosa arquitectura».

«En primer lugar, la arquitectura para la justicia social de las vacunas. El saldo actual de la pandemia de covid-19 nos demuestra que la innovación inclusiva no es moneda corriente. Los resultados alcanzados por la comunidad científica internacional en el desarrollo de vacunas no se ha distribuido de manera equitativa», analizó Fernández.

Incluso, mencionó que la iniciativa Covax «aunque valiosa es claramente insuficiente y debe ser potenciada para superar las dificultades que experimentamos los países en desarrollo».

«Tenemos que ser capaces de enseñar un verdadero tratado internacional sobre pandemia que complemente la actual normativa sanitaria y refuerce el rol de la OMS», adujo y pidió profundizar la transferencia de tecnologías y la cooperación financiera internacional sin exclusiones.

UNIDOS O DOMINADOS

El mandatario argentino citó al expresidente Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) para describir lo que cree es el paradigma actual regional: «Hoy más que nunca tiene sentido aquel apotegma del General Perón: «unidos o dominados».

«Más allá de visiones coyunturales distintas e ideologías diversas nuestra región puede ponerse de acuerdo cuando se trata de soñar juntos un mañana diferente. A la pandemia de covid-19 no podemos ni debemos sumarle la pandemia de la jibarización de ideales y horizontes», asumió Fernández.

El mandatario destacó «la integración innovadora y no la vana disputa» como motor para el futuro, en un mensaje que puede interpretarse hacia adentro del Mercado Común del Sur (Mercosur), espacio donde en las últimas semanas crecieron las tensiones en torno al debate sobre los aranceles.

En ese sentido, Fernández trazó una grieta entre «las coaliciones multilaterales y no los esfuerzos propios de lobos solitarios son el camino de salida de esta crisis; los puentes de la cultura del encuentro y no los muros de la cultura del descarte (…) y el diálogo diverso y sinfónico y no los cantos de sirena del conflicto».

«Desde la Argentina asumimos el desafío de reconstruirnos mejor y hacer de esta crisis una oportunidad de pensar y trabajar juntos en la construcción de consensos», afirmó Fernández.

El jueves, los coordinadores de los cuatro socios del Mercosur realizarán una reunión del Grupo Mercado Común (GMC) y el lunes 26 de abril se reunirán los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

