Presidente de la comunidad Palestina en Chile: «La solución es que se acabe la ocupación»

Este martes se realizó en la comuna de Vitacura una velatón por las víctimas de Palestina en medio de la guerra entre Israel y Hamás. Desde allí se refirió al conflicto el presidente de la comunidad Palestina en Chile, Maurice Khamis, quien aseguró que «la única solución» para acabar con la guerra es el fin de la ocupación israelí.

El acto tuvo lugar cerca de las 20:00 horas en el frontis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sede de la ONU, y contó con la participación de decenas de ciudadanos palestinos y descendientes de palestinos.

El presidente de la comunidad Palestina en Chile, Maurice Khamis, aprovechó la ocasión para referirse a la guerra desatada entre Israel y Hamás que ha dejado miles de muertos e incluso a una ciudadana chilena desaparecida.

«Para que se acaben estos conflictos y estas muertes no puede seguir el Ejército ocupando una tierra que no le corresponde y el Estado de Israel no permitiendo que los palestinos tengan su propio Estado», señaló Khamis.

«Si los palestinos no tienen su propio Estado, no va haber paz. La solución acá es que se acabe la ocupación», agregó.

Cabe recordar que Chile cuenta con la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe: según datos de Cancillería, son cerca de 400 mil los ciudadanos chilenos de origen palestino, provenientes principalmente de las localidades de Belén, Beit Jala y Beit Sahour.