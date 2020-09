Presidente de México envía solicitud de consulta al Senado para enjuiciar a 5 expresidentes

La posibilidad de enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de México entra este martes al Senado de la República a través de una solicitud que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Para que se desarrolle la consulta ciudadana en la nación azteca la ley establece tres escenarios: si hay recabación de firmas ciudadanas, lo vota el Congreso o lo solicita el actual presidente, como en efecto lo hará este martes López Obrador.

AMLO busca que se ejecute una consulta ciudadana en la cual se le pregunte a la población sobre si desea que se enjuicie a los cinco exmandatarios que gobernaron el país desde el año 1988.

“Nuestra decisión es entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso, de los expresidentes de México de 1988 a la fecha”.

El titular del Ejecutivo firmó el documento en el Salón Tesorería de Palacio Nacional y dijo que el escrito será enviado a la Cámara Alta a las 11:00 horas.

Acompañado por el Consejero Jurídico de Presidencia, el jefe del Ejecutivo manifestó que los ciudadanos que fomentan el juicio contra los cinco exgobernantes han logrado 2 millones de firmas.

No obstante, para tener “más seguridad”, decidió que él mismo presentaría la solicitud.

«Consideré importante presentar también este escrito para tener más seguridad sobre la solicitud de una consulta a todos los ciudadanos”.

El presidente dijo que ya estableció comunicación, tanto con el presidente del Senado Eduardo Ramírez Aguilar, así como con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal y van a recibir el escrito.

Entre los exmandatarios involucrados se encuentran: Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto.

A principios de septiembre López Obrador se refería a un posible juicio contra los expresidentes y destacaba que debía dejarse en manos de la voluntad de la mayoría.

«Si hay una participación del 40% ya es vinculatorio. No es la decisión de un solo hombre, autoridad, sino del pueblo. Hay que hacerlo con responsabilidad, sin alterarnos, de manera tranquila, como sucede en una democracia», dijo AMLO.

El jefe de Estado reiteró que no se puede permitir la corrupción, ni la impunidad y que, «hacia adelante, no debe haber privilegios, ni abuso de autoridad, ni prepotencia en los servidores públicos. No deben cometerse delitos que han afectado mucho al pueblo y a la nación”.

Con información de El Universal y Forbes

