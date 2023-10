Presidente de RN ante escenario de un posible rechazo a propuesta de Carta Magna: «Renovación Nacional no se va a embarcar en un nuevo proceso Constitucional»

El presidente de Renovación Nacional (RN), senador Rodrigo Galilea, se refirió al proceso constitucional que se lleva a cabo en el país, a dos meses de celebrarse el plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta de Carta Magna redactada desde el Consejo Constitucional.

Entrevistado por ADN Hoy, el senador espera que el proceso contituyente «termine bien, llegue a buen puerto y logremos una aprobación por parte de la ciudadanía».

Para Galilea, un nuevo rechazo al proceso sería perder la oportunidad de contar con una nueva Constitución que sustituya la promulgada durante la dictadura.

En este sentido, manifestó que espera que la propuesta sea aprobada con un gran respaldo nacional.

Por esta razón, instó a la Comisión de Expertos — a quienes la semana pasada se le entregó la propuesta del Consejo Constitucional — a «darle contenido de transversalidad y ojalá nadie se sienta pasado a llevar en este proceso constitucional».

Durante la entrevista, el timonel de Renovación Nacional manifestó que su apoyo al texto constitucional redactado desde el Consejo así como señaló que cuenta con «avances muy significativos» para fortalecer el sistema democrático del país.

Consultado sobre un escenario de un nuevo proceso constituyente ante un posible rechazo a la Carta Magna, Galilea recalcó que no se contaría con el apoyo de Renovación Nacional.

“Si llegara a ocurrir lo que no quiero que ocurra, el escenario que se rechace este nuevo texto, Renovación Nacional no se va a embarcar en un nuevo proceso Constitucional. Lo digo aquí, altiro y ahora: damos por agotada esta instancia y, por lo tanto, nuestro proceso constitucional seguirá por las vías habituales», puntualizó el timonel de RN.

«Cada vez que haya alguna necesidad de modificar algo de nuestra actual Constitución, para eso existen los quorums pertinentes, la capacidad que parlamentarios o el Gobierno colegislador presente alguna modificacicón constitucional, en fin, siempre estará abierto ese camino. Pero embarcarse nuevamente en convenciones, en expertos, en acuerdos para intentar llegar a algo después de dos fracasos, desde nuestro punto de vista declaro agotado este esfuerzo y que sigamos operando con los mecanismos normales constitucionales», añadió.

Con esta postura, RN se suma a la UDI de cerrar la puerta a un nuevo proceso. Su presidente, Javier Macaya, señaló hace una semana que la organización política no se sumaría a un nuevo proceso constituyente.

Macaya, aseveró que desde la UDI «cierro cualquier opción a que haya un tercer proceso constituyente, por lo menos en un tiempo muy largo»

«Nosotros descartamos absolutamente la posibilidad de que se vuelva con el texto de los expertos al Congreso. Se ha hablado también de que quizás no se logren los 3/5 para que no haya Plebiscito. Me parece que son opciones de no hacerse cargo de los problemas. En política uno tiene que asumir la responsabilidad», expresó en ese momento.