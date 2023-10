Descarado: Javier Macaya insta a Boric a tomar postura sobre el proceso constituyente

El presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió este domingo al proceso constitucional que se lleva a cabo en el Consejo, para redactar la nueva Carta Magna que será sometida a plebiscito el próximo mes de diciembre.

Entrevistado en el programa Mesa Central, transmitido por T13, reiteró que el presidente Gabriel Boric debe tomar una postura sobre el proceso constituyente.

Esto, pese a que en reiteradas ocasiones, el presidente Boric ha manifestado que aboga porque el proceso concluya con éxito y que se logren los consensos posibles.

«El presidente Boric está desaprovechando la oportunidad de ponerle su firma a la Constitución que le va a dar estabilidad a Chile. Tiene que jugársela más. Tiene que manifestar posición», señaló durante la entrevista.

De igual forma, afirmó que desde el Consejo Constitucional, se está buscando que esta Carta Magna cuente con «amplio acuerdo» que logre movilizar a la ciudadanía y que sea el mismo pueblo el que genere la campaña.

«Yo quiero un acuerdo amplio que tenga la capacidad de convocar a la ciudadanía, no a los partidos políticos, que tengamos la capacidad, es parte del diseño que tenemos, que sea la ciudadanía que tome la posta y no seamos nosotros que tomemos las campañas tradicionales», recalcó.

En esta línea, se refirió a las normas que están siendo aprobadas por el Consejo Constitucional, las que fueron criticadas por la alcaldesa Evelyn Matthei, quien afirmó que no pondrá su “capital político” en ella.

Al respecto, aseveró que si la propuesta constitucional llega a ser rechazada en el plebiscito, no sería un «fracaso de la derecha» como diferentes sectores políticos afirman, sino «un fracaso de toda la política».

«Quedan más de 70 días y espero que así como el Gobierno imprimió constituciones de la Convención, imprima Constituciones de esto, que será el cierre de un capítulo, el cierre de año de muchos dolor, el prinicipio de años más estableces para Chile, el cierre defintivo de la transición. No tengo ninguna duda de que si fracaso, va a ser el fracaso de toda la política», recalcó.

En la entrevista, Macaya, aseveró que desde la UDI «cierro cualquier opción a que haya un tercer proceso constituyente, por lo menos en un tiempo muy largo»

«Nosotros descartamos absolutamente la posibilidad de que se vuelva con el texto de los expertos al Congreso. Se ha hablado también de que quizás no se logren los 3/5 para que no haya Plebiscito. Me parece que son opciones de no hacerse cargo de los problemas. En política uno tiene que asumir la responsabilidad», añadió.