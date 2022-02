Presidente de Ucrania: no necesitamos una guerra pero si nos atacan nos defenderemos

El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, declaró este miércoles 23 de febrero que Ucrania «no necesita la guerra» y tampoco prepara una ofensiva en la región de Donbass, pero subrayó que su país se defenderá si es atacado.

«Lo tenemos claro: no necesitamos una guerra, ni fría, ni caliente, ni híbrida. Pero si las tropas nos atacan, si intentan tomar nuestro país, nuestra libertad, nuestras vidas […] nos defenderemos. No atacar, defender», subrayó el mandatario en un mensaje pronunciado en ruso.

Zelenski afirmó que la seguridad de Ucrania está vinculada a la de sus vecinos y que hay que «hablar de la seguridad de toda Europa». «Nuestro principal objetivo es la paz en Ucrania y la seguridad de nuestros ciudadanos. Para ello, estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, incluidos ustedes [Rusia], en cualquier formato, en cualquier lugar», añadió.

El presidente ucraniano señaló que solicitó este 23 de febrero una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, pero supuestamente no recibió respuesta. «Hoy he iniciado una conversación telefónica con el presidente de la Federación de Rusia. El resultado es el silencio. Aunque debería haber silencio en Donbass», dijo.

Asimismo, el mandatario aseguró que su país nunca ha supuesto ni supondrá una amenaza para Rusia. «Les dicen que Ucrania puede suponer una amenaza para Rusia. Esto no ocurrió en el pasado, no existe ahora y no ocurrirá en el futuro», dijo. «Somos diferentes. Pero eso no es motivo para ser enemigos», añadió.

Reunión del Consejo de Seguridad

El Gobierno ucraniano solicitó este miércoles una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con la situación en el Donbass tras el pedido de ayuda de los líderes de las repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk al presidente ruso, Vladímir Putin, para repeler las agresiones de Kiev.

«Ucrania ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU debido al llamamiento de las administraciones de ocupación rusas en Donetsk y Lugansk a Rusia para que les brinde asistencia militar, lo que es una escalada adicional de la situación de seguridad», escribió el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dimitri Kuleba, en su cuenta de Twitter.

