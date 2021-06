Presidente del JNE de Perú: el fraude no está sino en la febril imaginación de alguien

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE), Jorge Salas, rechazó las versiones que circulan sobre un presunto fraude en el balotaje del domingo 6 de junio.

«El fraude implica un concierto de voluntades orquestado, planificado y ejecutado desde adentro y con el ánimo de causar una decisión torcida, de afectar la voluntad popular y eso no existe, eso no se ha visto, eso no sucede. Eso no está sino en la febril imaginación de alguien. Respeto desde luego las opiniones de los candidatos, pero los llamo a la serenidad también», dijo el titular del máximo organismo electoral peruano a la radio local RPP.

En exclusiva para @RPPNoticias, el presidente del @JNE_Peru, Jorge Salas Arenas, anuncia que deliberación de actas en su institución se realizará de manera pública. Sobre denuncias de posible fraude: "Eso está en la febril imaginación de alguien".



Continúa la entrevista. pic.twitter.com/s4vs1XE8dB — Miguel Mezarina (@MiguelMezarina) June 8, 2021

El 6 de junio se enfrentaron en segunda vuelta los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (derecha), y Pedro Castillo, de Perú Libre (izquierda). El 7 de junio, Fujimori y el secretario general de su partido, Luis Galarreta, denunciaron en conferencia de prensa un presunto fraude, presentando pruebas que han sido desmentidas y rechazadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El presidente del JNE también indicó que el organismo ha decidido hacer públicas las deliberaciones sobre las actas observadas (actas con algún error formal o de fondo denunciado por algún personero de los partidos), a fin de garantizar la transparencia del proceso.

#ÚltimoMinuto 🔴 Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones: "Hay que pensar en el país. Si se sigue sembrando el odio y la división, no sé con qué se va a proceder con la unidad".#ElPoderEnTusManos

📻 ► 89.7 FM / 730 AM

📲 ► https://t.co/p3D4WYM0PK pic.twitter.com/u4YJomP8cA — RPP Noticias (@RPPNoticias) June 8, 2021

«El pleno del JNE, a pedido de quien habla, ha decidido hacer una excepción dentro del marco del artículo 25 de la ley del JNE para que las deliberaciones sobre las actas observadas que fueran apeladas se vean públicamente también por el interés que denota esta materia», dijo Salas.

Según los últimos resultados de la ONPE, al 96,32% de actas contabilizadas, Castillo obtiene el 50,22 % de los votos y Fujimori, 49,77 %.

Castillo es un maestro de escuela y dirigente magisterial, que ha recibido el respaldo de los sectores rurales y organizaciones populares de Perú. Fue protagonista de las huelgas que paralizaron la educación en 2017, en reclamo de mejoras salariales para los educadores.

Este candidato, que proviene del interior del país, ha propuesto durante su campaña un «Estado socialista« e «interventor«, para dar lugar a una «economía popular con mercados». En el balotaje, Castillo sumó el apoyo de los sectores progresistas de su país, representados por Verónika Mendoza.

Fuente: Agencia Sputnik, RT.