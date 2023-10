Presidente Gabriel Boric: «Al leer El Mercurio, La Tercera, La Segunda, pareciera que viviéramos en un país infernal»

Durante su participación en el Encuentro Anual de la Industria de Sofofa, el Presidente Gabriel Boric, lanzó críticas contra la agenda que manejan algunos medios de comunicación para priorizar las «malas noticias» y mostrar a Chile como un «país infernal».

“Tenemos muchas buenas noticias que dar. Yo cuando veo los titulares de los diarios, en verdad leo poco los diarios, pero es impresionante el afán por preferir las malas. Yo no sé cómo los que siguen leyendo los diarios, El Mercurio, La Tercera, La Segunda, no sé cómo queda su corazón después de esto, porque pareciera que viviéramos en un país infernal y no estamos en eso”, afirmó.

En su alocución en el marco del evento realizado la noche del miércoles en el Centro Cultural Lo Matta, en Vitacura, el Mandatario hizo una reflexión sobre los tres años que han pasado desde el estallido social de octubre de 2019.

“Como han planteado en muchas reflexiones de los últimos días, a propósito de los tres años del estallido social, acá no se trata de encontrar explicaciones ni causales, tenemos que abrir la cabeza, valorar todo lo bueno que hemos construido, que ha sido el esfuerzo de varias generaciones”, indicó.

«En definitiva, no se trata de decir que estuvo todo mal, o solo estuvo todo bien, tenemos que buscar el ancho camino del medio, que nos permita reconocer nuestros desafíos pendientes y trabajar en conjunto para superarlos”, planteó.

Insistió Boric en que “el estallido social fue canalizado de manera institucional, con muchas dificultades. En otros países sabemos que aquello no ha sido posible y hasta el día de hoy estoy orgulloso de que en Chile, cuando tenemos diferencias, somos capaces de resolver a través de más democracia y no de menos, pero tenemos que resolver esas diferencias y tenemos que centrarnos hoy día en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo».

En su discurso, el jefe de Estado se refirió al proceso constitucional y el plebiscito del próximo 17 de diciembre donde la ciudadanía votará a favor o en contra de la propuesta de la nueva Carta Magna,

Al respecto, sostuvo que “si hoy día, el sector político que se atribuye el rechazo, en particular la derecha, cree que en los últimos tres años no pasó nada y que, por lo tanto, no vale la pena tener un proceso constituyente, no vale la pena enfrentar las desigualdades que tenemos como país, no tenemos que hacer un cambio importante, estructural, en un sistema de pensiones que no da más, también vamos a estar cometiendo un error como país, como sociedad”.

“Invito a los sectores políticos que no cometamos los mismos errores para sencillamente tratar de castigar al adversario político, porque cuando nos castigamos nosotros es la señora de la población Yungay. La importancia de alejarse de dogmas inamovibles y ponernos de acuerdo, por ejemplo, en la reforma previsional y tributaria tiene un sentido de urgencia”, complementó.

Presidente Boric: «Queremos crecer más y mejor»

El Presidente aseguró que una de las prioridades de su administración es impulsar el crecimiento económico, pero a la par de garantizar una mejor distribución de la riqueza.

“A la importancia del crecimiento, digo sí, pero pregunto de vuelta a los empresarios por la necesidad de una mejor distribución de la riqueza, ¿y qué espero de respuesta?, quizá no es para responder ahora, pero para reflexionar”, dijo al tiempo que señaló que “nadie puede estar pensando en la teoría del chorreo”.

En ese sentido, dijo que “queremos que Chile sea un buen país para hacer negocios, y para eso necesitamos estándares claros y eficientes y esa es una prioridad que me la he tomado como personal”.

El Mandatario señaló que «hay voces que dicen que en la agenda del gobierno no es importante el crecimiento, les digo que eso es mentira. Es abiertamente falso”.

“Con los ministros Marcel, Jara, Grau, Maisa Rojas, del Interior, y con la vocera me reúno permanentemente para ver cómo destrabar proyectos pensando en el crecimiento: queremos crecer más y mejor”, agregó.

En su alocución, el Presidente se comprometió a que antes de fin de año se ingresarán al Congreso las dos reformas más esperadas por los privados: la reducción de la permisología y los cambios al Sistema de Evaluación Ambiental.

“Personalmente estaré preocupado que esto sea así. Y este año esas dos reformas va a ingresar”, dijo el Mandatario ante la Sofofa.

Explicó que “en estos días el Ministerio de Economía está redactando un proyecto para integrar a los permisos sectoriales no ambientales y enviaremos un proyecto antes de fin de año. Lo propio está haciendo el Ministerio de Medioambiente sobre la reforma al Servicio de Evaluación Ambiental”.

En ese contexto, enfatizó que “le he planteado a los ministros es que hay se debe fortalecer la institucionalidad ambiental, pero a la vez disminuir los plazos, porque la reforma no es un éxito si no bajan los plazos, porque en Chile esto se ha constituido en un cuello de botella”.

Modificaciones al pacto fiscal

Sobre el pacto fiscal en curso, Boric dijo que “no es sólo ni únicamente aumentar los impuestos, sino que hemos estado disponibles a hacer grandes modificaciones a lo que en un primer momento propusimos, porque hay que atenerse a la realidad también».

“Hay algunos que me critican por cambiar de opinión, pero en política el cambiar de opinión ante la evidencia en función de buscar acuerdos que pueden ser no el óptimo que yo esperaba, pero que vayan más allá del testimonio es una virtud y no un defecto”, sostuvo.

Resaltó que se han logrado aprobar junto al Congreso 36 proyectos de ley en materia de seguridad. “Es lo que más se ha sacado en los últimos cuatro gobiernos. No quiero ir más atrás, pero que se revise”.

En ese sentido, Boric planteó que “en vez de centrar el debate sobre un artículo en particular de la ley de Usurpaciones porque no ponemos el foco en los otros 35 proyectos donde si hay acuerdo bastante trasversal, eso nos haría bien como país”.

