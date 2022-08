Presidente Gabriel Boric anunció paquete de medidas para mayor descentralización

En la cita, que se llevó a cabo ayer en el Teatro del Lago de Frutillar, estuvieron presentes todas y todos los gobernadores de Chile junto a autoridades de Gobierno.

Hasta el Teatro del Lago en Frutillar, Región de los Lagos, se trasladó la mañana de este martes el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, lugar en el que anunció la decisión del Gobierno de transferir a la regiones atribuciones concretas sobre más de cuarenta programas e instrumentos en los ámbitos de Desarrollo Productivo, Desarrollo Cultural y Social y Ordenamiento Territorial. Esto, con el objetivo de dotar a los gobiernos regionales de herramientas que permitan planificar estratégicamente un desarrollo pensado por y para los territorios.



En ese sentido, está planificado que sean los propios gobiernos regionales quienes definan los tiempos en que cada competencia propuesta por el Gobierno puede ser asumida por su institucionalidad regional y cuáles de estas competencias se alinean con el proyecto de desarrollo local. Asimismo, en una segunda etapa del proceso de transferencia, cada gobierno regional trabajará colaborativamente con el Gobierno central nuevas competencias que no estén comprendidas en este primer paquete de facultades. De esta forma, se espera avanzar desde un piso común hacia particularidades propias de cada zona.



Entre las competencias a transferir destacan la presidencia de la Comisión Regional de Ciudad, Vivienda y Territorio; facultades sobre más de treinta instrumentos de fomento productivo; la instalación en todo el país de los Comités Regionales de Desarrollo Productivo y las Unidades Operativas de Control de Tránsito. Además, también en el marco de la segunda sesión del Foro, la Dirección de Presupuestos del gobierno de Chile (Dipres) suscribió un acuerdo con Agorechi para avanzar en flexibilidad y autonomía presupuestaria.



Junto con esto, se crearán los Comités Regionales de Desarrollo Productivo (CRDP) de CORFO en todo el país, los cuales serán una primera instancia de planificación del desarrollo de la región, en una transición que deberá culminar en 2025 con un órgano o servicio de fomento productivo regional. En esa línea, con el objetivo de aumentar la capacidad de los gobiernos regionales de decidir sobre su desarrollo, el Gobierno pondrá a disposición más de 30 facultades decisionales sobre instrumentos de Sercotec, Corfo y Sernatur, y competencias de Indap y Sence.



Al respecto, el Presidente señaló: «Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, queremos ser un Gobierno que distribuya el poder porque lo que generamos entre todos los chilenos tenemos que distribuirlo de mejor manera y eso tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con el poder, tiene que ver con el acceso a los servicios, tiene que ver también con los recursos materiales«. Junto con agregar: «Qué absurdo resulta que desde La Moneda o desde un ministerio se pretenda imponer cuáles son los planes de desarrollo para las regiones. Qué absurda a veces resulta la burocracia que, en un ánimo legítimo y necesario de transparencia, termina atando de manos a las autoridades regionales para poder ejecutar los recursos e ir en directo beneficio de la vida de las personas».



En tanto, respecto de las transferencia de competencias, dijo: «Le agradezco mucho la Asociación de Gobernadores porque el poder dotar de autonomía presupuestaria, de que ya la glosa presupuestaria no dependa del Ministerio del Interior, sino que sea una glosa aparte de los Gobiernos Regionales y de flexibilidad para su ejecución, es algo que puede sonar muy administrativo, puede sonar algo como de manual de derecho medio árido, sin embargo, va a tener un impacto en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, de los pueblos, de las localidades que cada uno de nosotros representamos (…) Hoy día estamos gracias a este foro, gracias a los Gobernadores y Gobernadoras Regionales, avanzando de manera muy concreta para que instrumentos de fomento productivo que hasta hoy se decidían de manera centralizada, sean diseñados con pertinencia territorial».



«Hay una conciencia de que vivimos en un país diverso, cada región tiene distintas potencialidades, la identidad de cada región, la geografía, sus ritmos de convivencia, sus necesidades, las angustias que puedan tener, las esperanzas que albergan son distintas, sin embargo, en esa diversidad también encontramos unidad. Pero la unidad no es sinónimo de centralismo y los anuncios concretos que hemos acordado; la firma del protocolo presupuestario, la creación de los comités de desarrollo productivo CORFO, la transferencia de varios programas en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior o, más bien, desde esos Ministerios hacia los Gobiernos Regionales, apuntan justamente a aquello, a que tengamos unidad en la diversidad, una unidad descentralizada», enfatizó el Jefe de Estado.



«Yo soy el Presidente de todos los chilenos y chilenas y cada uno de ustedes, como autoridades, también tienen la misma responsabilidad. Por eso quiero que las regiones y su gente vean los frutos del trabajo que realizan en los territorios», culminó el Mandatario.