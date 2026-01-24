Previo a catástrofe forestal en Penco, Minera anticipaba apoyo del Gobierno de Kast: «Para agilizar lo que estamos haciendo»

A la sombra del incendio: Minera Aclara y Kast sobre proyecto Tierras Raras en Penco

En vísperas de la catastrófica emergencia forestal que afectó a Penco y Lirquén, la minera Aclara Resources manifestaba públicamente su confianza en que la administración entrante del presidente electo José Antonio Kast agilizaría los permisos ambientales de su proyecto de tierras raras.

Según informó Radio Biobío el 13 de enero, el director ejecutivo de la compañía, Ramón Barua, declaró a Bloomberg y Mining.com que confiaba en que “podríamos recibir mucho apoyo del próximo gobierno para agilizar lo que estamos haciendo”.

La empresa, cuyo proyecto se encuentra en evaluación ambiental, proyectaba iniciar obras a fines de 2026, sujeto a la rápida tramitación de los permisos por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Previo a la catástrofe, la postura de la empresa ya revelaba una sincronía con el discurso del gobierno electo. Nelson Donoso, gerente general de Aclara, indicó a fines de 2025 que solo los permisos ambientales entorpecían el avance del proyecto, valorado en 175 millones de dólares.

Esta expectativa de aceleración, basada en un cambio en la «permisología» bajo el futuro gobierno, fue publicada por Radio Biobío, destacando la anticipación de la minera a un escenario político más favorable para sus operaciones, incluso en un territorio donde comunidades ya alertaban sobre conflictos socioambientales.

La posición de la minera se vio reforzada por las declaraciones públicas del presidente electo José Antonio Kast, quien, durante una visita a Lirquén tras los incendios, defendió enfáticamente el proyecto y con tono sarcástico.

Al ser cuestionado sobre una posible responsabilidad de la empresa en la catástrofe, Kast, según un video publicado por ElCiudadano.com y citado por The Clinic, minimizó las exigencias ambientales, argumentando: “Seis naranjillos en un estudio muy grande detuvo un proyecto…”. Con esto, se refería a la observación del SEA sobre la omisión en los estudios de esta especie en categoría de conservación, una de las causas del rechazo inicial al proyecto.

Kast profundizó su apoyo al modelo extractivo, desvinculándolo de la tragedia y priorizando la inversión sobre las salvaguardas ambientales. En la misma conversación, recogida por ElCiudadano.com, el mandatario electo afirmó que el proyecto de Aclara, con una inversión proyectada de 5 mil millones de dólares, podría haber generado miles de empleos, lamentando que la resistencia comunitaria y normativa lo hubiera detenido.

Su discurso, que también incluyó una defensa del proyecto Dominga, insistió en que la minería se puede hacer “con el medioambiente, pero siempre pensando en las personas”, subordinando la protección y desarrollo integral al crecimiento económico.

Mientras la corporación Parque para Penco denuncia que el incendio, el peor en décadas, alcanzó áreas del Fundo Coihueco donde Aclara pretende operar, las declaraciones previas de la empresa y el respaldo explícito de Kast han avivado la crítica de organizaciones locales. Estas acusan que se está presionando por instalar un proyecto controversial en medio de una zona devastada, tratada como “zona de sacrificio”, priorizando la agilización de permisos sobre una evaluación transparente y el diálogo con una comunidad que hoy enfrenta una reconstrucción dolorosa y compleja.