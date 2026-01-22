«Se detuvo por unos naranjillos»: Kast insiste en defensa de Aclara y su proyecto de tierras raras (video)

«Seis naranjillos en un estudio muy grande detuvo un proyecto que, eventualmente, porque hoy está en duda si se hace o no porque hay mucha resistencia, podría tener una inversión minera de $5 mil millones de dólares proyectados en el tiempo», afirmó Kast al ser cuestionado por una joven sobre posibilidad de que la minera Aclara tenga algún grado de responsabilicen los incendios forestales.

Durante su paso por Lirquén, una de las localidades más afectadas por los incendios forestales en Biobío y Ñuble, el presidente electo, José Antonio Kast, insistió en su defensa del proyecto de tierras raras que impulsa la minera Aclara Resources en la comuna de Penco, en medio de cuestionamientos sobre los impactos que generaría y el fuerte rechazo por parte de comunidades y organizaciones.

Durante su visita al sector, el republicano llegó hasta una calle situada una loma sobre las poblaciones que se vieron destruidas por el fuego y estableció un diálogo con un grupo de voluntarios.

Sin embargo, antes de declarar a la prensa fue abordado por una joven que ubicó frente de él, j le consultó qué pensaba sobre una eventual responsabilidad del proyecto «Tierras Raras «de Aclara con el incendio.

Según advirtió la Corporación Parque para Penco, las llamas llegaron a sectores del Fundo Coihueco, incluyendo áreas donde Aclara, mediante su subsidiaria REE UNO SpA, prevé explotar tierras raras, en medio de lo que la organización calificó como “el peor incendio en décadas” en el eje Penco–Lirquén.

Ante este escenario, la joven le preguntó directamente a Kast: “¿Qué opina de Aclara y su posible responsabilidad en esto?”, a lo que el republicano ofreció una respuesta en la que una vez más se mostró a favor de los proyectos minero, aún cuando, como en el caso de «Tierras Aras» pueda afectar el aire, el suelo, el agua , con una faena minera a menos de dos kilómetros de las poblaciones, de los centros de salud y de los centros educativos.

Kast: El proyecto se detuvo por unos naranjillos

El momento fue captado en un video que circula en redes sociales y en el que se puede apreciar el contenido íntegro de la conversación, tal y como consignó The Clinic.

–Kast: ¿Usted qué cree?

–Joven: Le estoy preguntando a usted.

–Kast: ¿Pero qué cree?

–Joven: Estoy esperando la investigación.

–Kast: Eso.

–Joven: ¿usted igual?

–Kast: No creo que alguien pueda utilizar algo así para generar esto (…).

–Joven: O sea, va a llevar la pregunta para otro lado.

–Kast: Es que yo también la puedo llevar esa pregunta a otra cosa, que se lo dije una vez a una persona electa de la zona. Le dije mira, las personas de esta zona tienen que viajar al norte en turnos de 14×14 a trabajar en la minería. Aquí se está desarrollando un proyecto que se detuvo por unos naranjillos. La invito a ver dónde están los naranjillos ahora. Esto en referencia a uno de los argumentos del Servicio de Evaluación Ambiental para a dar término anticipado al proyecto de Aclara Resources euego de que se constataran deficiencias en los estudios presentados por la empresa, entre lo que se encuentra la ausencia de consideración de especies en categoría de conservación como los naranjillos (Citronella mucronata).

–Joven: Son estudios medioambientales que sirven para algo, son importantes.

–Kast: Si, yo lo comparto. Pero seis naranjillos en un estudio muy grande detuvo un proyecto que, eventualmente, porque hoy está en duda si se hace o no porque hay mucha resistencia, podría tener una inversión minera de $5 mil millones de dólares proyectados en el tiempo. Y cuántas fuentes de trabajo eran, porque en Tomé y en Penco no hay trabajo, entonces las personas tienen que ir al norte a turnos de 14×14.

Vergonzoso, periodista le pregunta a Kast sobre la minera Aclara, la responsable de querer hacer una mina de tierras raras en Penco y Kast le responde:

“ Usted que cree “



Esa respuesta es de alguien que se puso muy nervioso con el tema y con cero espíritu estadista, la… pic.twitter.com/squnXfSyBY — H (@hernan_sr) January 22, 2026

El ultraderechista también baso sus argumentos en ejemplos de cómo la minería podría ser de beneficio para la zona, sin tomar en consideración el impacto ambiental. “Si este hubiese sido un proyecto minero viable, en su momento, a lo mejor aquí hubiesen habido mil, dos mil fuentes de trabajo las que se pueden haber perdido quizás en Lota donde estaban las minas. Se cerraron las minas. A esas personas las capacitaron para ser peluqueros, gasfiters y hoy día no tienen trabajo“, planteó.

“Yo no sé cuanta superficie había comprado esa empresa. 100, 200, 1.000 hectáreas, e iban a hacer un proyecto minero acotado en un lugar. Si uno certifica que no hay contaminación, porque eso tiene que ser objetivo. Si yo tengo una autoridad medioambiental y me fija ciertas normas y yo las cumplo, hay un tema objetivo”, subrayó, según el citado medio.

Como parte de su respaldo a la minería, José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia en marzo, se refirió al también polémico y muy cuestionado mega proyecto portuario Dominga.

«Le habría traído a las personas de La Higuera en una comuna pequeñita, pobre, agua potable, luz eléctrica, educación de calidad, muchos beneficios para las personas. Y esto no es en contra del medioambiente, es con el medioambiente, pero siempre pensando en las personas y eso es algo que uno tiene que dimensionar”, señaló Kast.

Aclara confía en gestiones de Kast a favor de Tierras Raras

Desde la minera Aclara han manifestado star confiados que con la llegada de José Antonio Kast a La Moneda se tramitaran de manera más ágil los permisos respectivos.

La empresa planea iniciar a fines de 2026 las obras de su proyecto «Tierras Raras», lo cual está supeditado a conseguir que los permisos por parte del SEA se tramiten de acuerdo a la calendarización.

De acuerdo a Bloomberg y Mining.com, y ante el cambio de Gobierno que se concertará en marzo- Aclara ve “espacio para acelerar” la iniciativa, cuyos costos ascenderían a US$175 millones.

EDe hecho, el director ejecutivo de la compañía, Ramón Barua, manifestó confiar en que “podríamos recibir mucho apoyo del próximo gobierno para agilizar lo que estamos haciendo”.