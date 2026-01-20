«No podemos dejar que un señor de Conaf decida que Chile pierda una inversión»: Las palabras de Kast sobre el proyecto de tierras raras en Penco

El registro corresponde a un debate con otros candidatos en agosto de 2025. Allí, Kast se manifiesta crítico de que "un señor de la Conaf" decida que Chile se "pierde una inversión" porque la empresa se equivocó "en encontrar 6 naranjillos", árbol nativo del país que ha llamado la atención de los científicos por sus singulares estrategias de adaptación frente al cambio climático.

Autor: El Ciudadano
En medio de la catástrofe que asola a las regiones de Ñuble y Biobío, en las redes sociales recordaron las palabras que el Presidente electo, José Antonio Kast, dedicó al proyecto minero de tierras raras que busca asentarse en Penco, justo en el epicentro del megaincendio forestal.

El registro corresponde a un debate con Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, en agosto de 2025. Allí, Kast se manifiesta crítico de que «un señor de la Conaf» decida que Chile se «pierde una inversión» porque la empresa se equivocó «en encontrar 6 naranjillos», árbol nativo del país que ha llamado la atención de los científicos por sus singulares estrategias de adaptación frente el cambio climático.

«Al igual que lo dije en el tema de la salmonicultura, hay que dejar trabajar a los que saben del tema. Si aquí se produjo algo insólito: esta misma empresa que en el sur andaba buscando tierras raras en Biobío, en Penco, en paralelo estaba investigando en Brasil», parte la intervención de Kast.

«En Chile compraron mil hectáreas», continuó el entonces candidato. «Hicieron todo un estudio de la flora y la fauna, y en la flora levantaron todos los árboles que habían en las mil hectáreas, descubrieron más medio millón de árboles y dentro de ellos 600 árboles que tenían que ser conservados».

Luego, añade Kast, «entregaron el informe a la CONAF y en la CONAF alguien inspirado les dijo que había un error estadístico importante que no daba la certeza suficiente para poder avanzar, porque se habían equivocado en encontrar 6 naranjillos».

«Es un error estadístico de menos del 1%, entonces más que las grandes políticas que nosotros podemos hacer, tenemos que dejar que las cosas funcionen. O sea, no puede ser que un señor de la CONAF decida por si y ante si que Chile se pierde una inversión que en Brasil ya va en 600 millones de dólares», planteó el presidente electo.

«Yo iría por ahí, destrabar los nudos burocráticos, ideológicos que hay en muchas partes de Chile, que no nos dejan crecer», concluyó. Mira el momento a continuación (red social X):

