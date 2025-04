Lavín y las tierras raras: la cruzada del poder económico y mediático por imponer la minera en Penco

Joaquín Lavín Infante se ha convertido en uno de los principales promotores del proyecto minero que busca explotar tierras raras en Penco, región del Bíobío, liderado por Aclara Resources.

El exministro de Sebastián Piñera y excandidato presidencial ha emprendido una cruzada vinculada con el poder económico y mediático y el mundo académico para intentar imponer el proyecto minero rechazado comunidades locales, por su alto impacto socioambiental en la zona.

Para lograr este objetivo, el economista y militante de la UDI se ha valido de entrevistas, columnas y artículos en los que busca posicionar el mensaje de la importancia estratégica que tendría el desarrollo de tierras raras para la economía chilena.

Cruzada para imponer el proyecto de la minera Aclara

El exalcalde de Las Condes vinculado a la derecha y los capitales empresariales constantemente defiende la iniciativa de la empresa minera Aclara Resources -mediante su subsidiaria REE UNO SpA- que va por su sexta tramitación ambiental, y que tiene como objetivo explotar tierras raras en los cerros de Penco y es que conocida por sus deficientes estudios ambientales, los cuestionamientos sobre los impactos que generaría y el fuerte rechazo por parte de comunidades y organizaciones.

Recientemente, Lavín participó junto a sociólogo Alberto Mayol, en un encuentro de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas dela Universidad Católica del Norte.

Ambos participaron en una ponencia titulada «Dos miradas para un futuro común», en la que compartieron su visión sobre la potencialidad de desarrollar una economía verde en el país, a costa del saqueo de los recursos naturales.

En su alocución se refirieron a la existencia de una oportunidad, debido a los altos precios del cobre y del litio, en donde el país tiene una posición privilegiada por sus importantes reservas de ambos minerales, y también destacaron la potencialidad en la generación energética solar y eólica. Lo anterior, según Bloomberg, pondría al país en el primer lugar del mundo como atractivo para la inversión en energías renovables.

Sin embargo, en la ponencia plantearon como obstáculos para este desarrollo, la estabilidad política y la llamada “permisología” que tiende a demorar estos proyectos.

Ambos buscaron instalar la idea de que hay un negocio ingente en el país en torno a la economía verde, sin mencionar quién o cómo se desarrollarían los proyectos, su impacto ambiental, ni el rol de las comunidades.

A juicio de Javier Arroyo Olea, integrante del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), «la reproducción de este discurso ha sido uno de los «argumentos» de la clase política chilena y el empresariado para potenciar y acelerar cuestionados proyectos extractivos en el país».

Columnas y entrevistas para Ex Ante

Desde septiembre de 2022, Joaquín Lavín Infante se incorporó como columnista de Ex-Ante.

En el sitio web del medio empresarial, el ex exfuncionario de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) ha publicado al menos cinco columnas en las que hace alusión al desarrollo de tierras raras o en concreto al proyecto en Penco.

Para Arroyo, este hecho no es casual, ya que el «medio de comunicación dirigido por Cristián Bofill ha abordado diversos conflictos socioambientales desde una mirada centrada en la posición de las empresas, siendo caja de resonancia de los cuestionamientos hacia organizaciones y, también, del discurso sobre «permisología» que han levantado los grupos económicos nacionales y transnacionales».

En una entrevista concedida a Ex-Ante, publicada el pasado lunes 14 de abril Lavín afirma que «las tierras raras son una herramienta de negociación muy poderosa con Estados Unidos (EE.UU)»

Según el exministro de Desarrollo Social, la «guerra comercial entre China y Estados Unidos ha puesto a las tierras raras en el centro de atención».

«Hace poco, China anunció que suspendería las exportaciones de tierras raras a Estados Unidos, lo que ha generado una gran oportunidad para Chile, especialmente con el depósito de tierras raras en Penco, Concepción. Sin embargo, debido a la permisología, no hemos logrado avanzar lo suficientemente rápido para aprovecharlo», indicó.

Al respecto, insistió en la necesidad de el Gobierno de Chile «reduzca los tiempos de tramitación de grandes proyectos a un máximo de dos años», para que el país «no pierda el tren de las tierras raras, una industria que está tomando una relevancia global».

Este planteamiento sigue la línea de su último escrito, publicado en Ex-Ante el pasado 05 de abril, en el que el exalcalde de Las Condes planteó que «no podemos seguir perdiendo el tiempo dándonos el lujo de dilatar y retrasar proyectos estratégicos, sino que, al revés, tenemos aquí una nueva y poderosa carta para la negociación que se viene con Estados Unidos».

Lobby mediático a favor de tierras raras

La cruzada de Lavín por imponer el proyecto de la minera Aclara lo llevó a la portada de Las Últimas Noticias (LUN) -propiedad de El Mercurio S.A.P.- el pasado 08 de abril.

En una entrevista justamente titulada: «La cruzada de Joaquín Lavín para que Chile no deje pasar la oportunidad de las tierras raras», el director del Instituto de Emprendimiento (FEN UDD), destacó que en «Penco, a solo 15 kilómetros de Concepción, se encuentra el proyecto «Módulo Penco» de la empresa Aclara, que podría producir más del 10% de lo que hoy genera China, líder mundial en este mercado».

«Las tierras raras que hay en Penco son de las más valiosas, porque hay tierras raras livianas y tierras raras pesadas. Las de Penco son pesadas, que son las más caras y las más valiosas porque son las que se ocupan, principalmente, en los autos eléctricos», enfatizó como parte de su promoción del proyecto.

De igual forma, el exministro de Piñera apuntó que adicionalmente, estos minerales tienen «usos en defensa, en energías antimisiles también se ocupan esas tierras».

«Eso es lo valioso y (Donald) Trump se da cuenta de la importancia que tienen. Y yo lo menciono porque es un elemento que Chile tiene para negociar», apuntó.

En la entrevista, Lavín fue consultado por una de las razones por las cual el Servicio de Evaluación Ambiental decidiera dar término anticipado al proyecto de Aclara Resources en Penco, luego de que se constataran deficiencias en los estudios presentados por la empresa, entre lo que se encuentra la ausencia de consideración de especies en categoría de conservación

«Fue rechazado porque teóricamente la Conaf dijo que no protegían suficientemente seis naranjillos. Es un árbol silvestre (Citronella mucronata). Que hay miles en esa zona. Es ridículo rechazar un proyecto por eso. Incluso, podrían haber dicho, oye, protejan estos seis naranjillos, pónganles una malla», afirmó.

Como parte de su cruzada a favor de tierras raras, Joaquín Lavín ha aprovechado también sus conexiones con el mundo académico vinculado a la derecha y en especial con la Universidad del Desarrollo (UDD),. fundada a inicios de la transición postdictatorial.

En febrero de este pasado, el economista asumió como director del Instituto de Emprendimiento UDD, mientras que a la par ejerce como profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la casa de estudios.

«Esa Facultad ha sido un punto central en la academia, que promueve la minería de tierras raras. En 2024 realizó el evento Conexión Empresarial entre el 4 y 5 de junio en Concepción, donde participaron como panelistas en la misma mesa Joaquín Lavín y el Gerente General de Aclara, Nelson Donoso. La misma Facultad proyecta una nueva versión del mismo evento para este 2025, donde ya ha establecido a Aclara como socio estratégico, junto a otras empresas como Arauco, Coca Cola y Buses Hualpén», recordó Javier Arroyo Olea.

Asimismo, señaló que a fines de junio de 2024, la misma Facultad de Economía y Negocios -a través de su Centro de Investigación Empresa y Sociedad- «realizó el evento «Reconecta Biobío», donde reunieron «a los actores económicos más relevantes de la Región del Biobío con académicos de CIES-UDD para fomentar el diálogo y la colaboración con el objetivo de facilitarle a las empresas conectarse con la sociedad en un país en constante cambio».

En dicho espacio, Lavín habría coincidido con el Gerente General de Minera Aclara.

Lavín busca lavarle la cara a Aclara y tierras raras

A inicios de febrero, la minera Aclara Resources, a través de su filial REE Uno SpA, interpuso un recurso de protección contra dos activistas ambientales de Penco, Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, acusándolos de desprestigiar su proyecto de tierras raras y «enlodar su reputación», a través de las redes sociales.

Ambos activistas han rechazado las acusaciones y advirtieron que se trata un intento de censura e intimidación por parte de Aclara contra todo aquel que se oponga o critique su proyecto de tierras raras.

En conversación con El Ciudadano, Camila Arriagada, fue consultada sobre el rol que juega Joaquín Lavín como uno de los principales promotores de tierras raras. A juicio de la exconsejera regional del Biobío, el militante de la UDI se encarga del lavado de imagen del cuestionado y rechazado proyecto de la minera Aclara.

«Las declaraciones de Joaquín Lavín con respecto al proyecto minero de tierras raras tienen la clara intención de invalidar por una parte al Servicio de Evaluación Ambiental que el año 2023 hace un término anticipado a la Evaluación Ambiental del proyecto Módulo Penco, no solamente por no considerar las afectaciones a seis especies nativas, en este caso, al árbol del naranjillo, lo dual fue detectado por Conaf y Monumentos Nacionales», indicó.

A juicio de Camila Arriagada. Joaquín Lavín Lbusca «mostrar una cara amigable, e incluso ridiculizar los argumentos de carácter técnico, ambientales y sociales, que tiene el proyecto en su contra».

Camila Arriagada cuestionó que el excandidato presidencial no haga mención a «las numerosas afectaciones a la calidad del aire, del suelo, del agua y sobre todo el riesgo que presenta una faena minera a menos de dos kilómetros de las poblaciones, de los centros de salud y de los centros educativos».

Señaló que con su constante promoción a tierras raras, Lavín busca «mostrar una cara amigable, e incluso ridiculizar los argumentos de carácter técnico, ambientales y sociales, que tiene el proyecto en su contra, para hacer esta estrategia de marketing que la empresa minera Aclara ha buscado por mucho tiempo».

«También se puede hacer crítica a la ética con que esta empresa minera Aclara hace este lobby político, (por medio de Lavín), porque una persona que ha tenido un cargo público debe tener una responsabilidad sobre todo con las comunidades que somos las personas que votamos y que elegimos a los gobernantes», apuntó la defensora del medio ambiente.

«No puede darse la espalda a una comuna completa que ha hecho enormes esfuerzos documentadamente para hacer oposición a un proyecto minero, tal y como se expresó en la consulta ciudadana del año 2022 en donde más de siete mil personas votaron en contra de esta iniciativa minera»,, recordó.

Asimismo, la activista criticó que en «aseveraciones bastante peligrosas», Joaquín Lavín, plantee que Chile tiene una oportunidad de hacer negocios con Estados Unidos y respalde la industria del armamento.

«Una persona que ha tenido un cargo público debe tener una responsabilidad sobre todo con las comunidades», indicó la activista ambiental, Camila Arriagada.

«Creemos que la situación geopolítica del mundo donde hay constantes guerras y enfrentamientos, la matriz energética por los combustibles y en este caso por estos minerales, estas tierras raras, hacen tener un riesgo constante a la seguridad nacional, e incluso va en desmedro de todo el potencial de la economía local que se puede ver afectada por esta iniciativa, como lo son el rubro productivo del mar, el rubro los rubros productivos asociados al turismo y al resguardo de los ecosistemas», advirtió.

«También es muy importante mencionar que en este momento estoy con un recurso de protección por parte de esta de esta minera, que todavía no se resuelve, ya que no está el fallo de la Corte, entonces también es peligroso darle tribuna mediática a quienes respaldan estos proyectos no haciendo ningún tipo de mención a las afectaciones de la calidad de vida y a las relaciones con que dice tener la empresa minera con la comunidad», indicó a El Ciudadano.

«Eso es totalmente falso, una vez más, esto es un lavado de imagen, es una forma de mostrar que este proyecto no tiene afectaciones negativas y que es un buen proyecto, que es una buena empresa; cuando lo que ha quedado demostrado es todo lo contrario, en este historial conflictivo que tenemos con la empresa Aclara», cerró Arriagda.