“Aclara busca censurarnos”: Ambientalista denuncia amedrentamiento judicial por criticar proyecto minero

A inicios de febrero, la minera Aclara Resources, a través de su filial REE Uno SpA, interpuso un recurso de protección contra dos activistas ambientales de Penco, región del Bío Bío, Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, acusándolos de desprestigiar su proyecto de tierras raras y «enlodar su reputación», a través de las redes sociales.

En el recurso de 55 páginas presentado ante la Corte de Apelaciones de Concepción, la empresa acusa a ambos pobladores- que por años han denunciado los daños ambientales causados por los proyectos extractivos que han pretendido instalarse en la comuna-, de gestionar la cuentas de Instagram y Facebook de la organización Keule Resiste, donde presuntamente «han sido víctimas de diversos ataques de terceros destinados a enlodar y afectar la reputación y el buen nombre de Aclara».

La minera exige entre otras cosas, borrar «todo el contenido publicado en el descredito de Aclara y de las diversas personas individualizadas precedentemente injustamente aludidas» y que ambos defensores del medio ambiente «se abstengan en lo sucesivo de realizar publicaciones en descrédito de Aclara «en cualquier otra cuenta de cualquier red social».

Ambos activistas han rechazado las acusaciones y advirtieron que se trata un intento de censura e intimidación por parte de Aclara contra todo aquel que se oponga o critique su proyecto de tierras raras.

En conversación con El Ciudadano, Camila Arriagada, exconsejera regional del Biobío, denunció un patrón de hostigamiento por parte de la minera y señaló que siente que su imagen ha sido ensuciada y que tiene un «temor constante» de que pueda pasarle algo a ella o a sus familiares.

«Esta minera buscaba constantemente hostigarme y responsabilizarme de toda la toda la oposición que ha tenido este proyecto», declaró a El Ciudadano la exconsejera regional del Biobío.

-Usted es reconocida por su defensa del territorio Penco-Lirquén y la lucha que ha mantenido durante más de una década contra la instalación de la Mina de extracción de Tierras Raras en Penco. ¿Cuáles son las razones por las que se opone a este proyecto de la minera Aclara?. ¿Cómo afecta al ecosistema y a la comunidad?. ¿Cuáles acciones ha emprendido como parte de esta lucha?.

Hay una trayectoria reconocida en el activismo ambiental de Penco, no solamente con el proyecto de tierras rara, sino que esto comienza en el 2013 aproximadamente, cuando se presenta por primera vez el proyecto Octopus, el terminal GNLP con la Valle de Concepción. Ahí comprendemos que hay una amenaza a la bahía de Concepción, al borde costero, su actividad gastronómica, turística y ahí nos comenzamos a involucrar en la evaluación ambiental de este proyecto y paralelamente, ingresa la planta piloto de la minería de tierras raras, en ese entonces proyecto BioLantánidos, y ahí nos empezamos a dar cuenta que las afectaciones al ecosistema son numerosas.

Hay muchas razones por lo que nos oponemos a este tipo de iniciativas y en el caso puntual de la minera Aclara es el daño irreversible a la calidad de vida, por la cercanía a las poblaciones.

Hay faenas mineras que están dentro del proyecto que estarían a menos de 2 kilómetros de algunas poblaciones. Entonces la calidad del aire se ve afectada con todo el material particulado que se va a emitir a la atmósfera.

La calidad del suelo obviamente es directamente afectada por las excavaciones profundas y la gran cantidad de tierra, las toneladas de tierra que van a extraer para obtener muy poco también del mineral que buscan.

Entonces las proporciones son magnitudes muy grandes para el territorio, las características del territorio.

También hay afectaciones a la calidad del agua, que eso es una de las principales preocupaciones que tenemos los habitantes de esta comuna, porque el estero Penco, llamado así, porque después de varios años de estudio nos hemos dado cuenta que tiene características de un río, se va a ver enormemente afectado y es una fuente de agua dulce que tiene características de calidad excepcional, tiene un PH neutral que permite el consumo directo de ella.

También ha servido de fuente para abastecernos ante catástrofes como fue el terremoto y cuando en general la comuna queda sin agua o hay déficit hídrico, esta agua alimenta esta necesidad.

También hay afectaciones al ecosistema, a la flora y fauna nativa que aún se preserva en estos cerros, a pesar de la gran cantidad de monocultivo que está presente en los cerros, tenemos especies endémicas única en el mundo, como el bosque del Queule, el árbol del queule está desplegado como monumento nacional, tiene estado de conservación y hay muy poquita presencia en este momento, pero son árboles milenarios, hay árboles que son muy, muy antiguos y que aunque la empresa quiera mitigar y compensar con reforestación nativa, no se va a poder reemplazar los años que este bosque se ha preservado de esta manera, y que ha permitido que el agua se mantenga con la calidad que tiene el aire y todo el sistema hídrico y todo el sistema completo que es la cuenca de Penco, que va desde los cerros que recibe el agua hasta que llega al mar.

También las afectaciones que tendrían los depósitos y todos los residuos mineros que llegarían al mar también es una preocupación.

Entonces son demasiadas afectaciones que tendría un proyecto con estas características en nuestra comuna.

¿Y qué acciones hemos emprendido en parte de esta lucha?. Hemos hecho variadas actividades que van desde lo informativo, la propaganda. hemos tenido participación directa en lo que ha sido la evaluación ambiental de estos proyectos,

Algunos han sido retirados de la evaluación ambiental o el mismo Servicio de Evaluación Ambiental le ha dado de baja.

También hemos hecho actividades que han tenido un impacto comunitario y que han fortalecido el tejido social. Han sido muchísimas las acciones a o largo de estos años que hemos realizado para que la población tome conciencia y para oponernos a este proyecto con argumentos técnicos, sociales, ambientales y de todo tipo.

-Antes del recurso de protección presentado en su contra por la minera por supuesta la vulneración al derecho a la honra de la empresa y sus representantes, ¿había sido víctima de alguna acción de amedrentamiento o había de recibido alguna amenaza por parte de la minera?. ¿Puede relatarnos qué ocurrió?.

Antes del recurso de protección existe un historial de situaciones conflictivas con esta empresa minera hacia parte de varias personas de acá, de las organizaciones sociales del territorio y en particular con mi persona. Hemos tenido situaciones que yo me he sentido amenazada, me he sentido violentada. Una de ellas es una participación ciudadana anticipada que realizó la empresa minera Aclara sin permisos y sin normativa en el sector de Lirquén en donde vecinos y vecinas fueron a manifestarse espontáneamente a esta actividad y en la cual personas que estaban apoyando a este proyecto minero desde la misma comunidad, en especial un dirigente de la pesca, me agredió físicamente.

Luego de eso, dentro de ese mismo contexto yo estaba en un cargo público como consejera regional del Bio Bío y la empresa minera buscó responsabilizarme de agitar y provocar desórdenes en esta actividad.

Esto lo hizo de manera pública, sacó comunicados e hizo llegar una carta al gobierno regional del Bio Bío para que el Consejo Regional del Bio Bío tomara acciones en mi contra y se me sancionara por esta esta supuesta responsabilidad o estas acciones que me acusaba la empresa, un a acción por lo demás injusta, porque no había ningún tipo de prueba.

Yo estaba esperando que esto lo resolviera la justicia, de que tuviera alguna respuesta de manera legal porque la empresa anunció también acciones legales que nunca se concretaron y esto solamente quedó en una sanción en mi contra y ante eso en todas las siguientes oportunidades que nos pudimos encontrar con la empresa lo único que hice fue hacer críticas y una oposición crítica al proyecto.

Esta minera buscaba constantemente hostigarme y responsabilizarme de toda la toda la oposición que ha tenido este proyecto, un movimiento completo de miles de personas que están en contra del proyecto.

-¿Estaba en conocimiento de la existencia de la cuenta comunitaria en redes sociales @keuleresiste?. ¿Alguna vez ha administrado esa cuenta?

Sí, conozco el Instagram de Queule Resiste que entiendo que es un colectivo, no es una organización formal además, es una plataforma en donde se publica y se difunde contenido en oposición crítica hacia la minera, pero nunca he tenido un vínculo directo ni con la administración de esta cuenta ni en representación de esta plataforma.

Somos muchas organizaciones que somos parte de este gran movimiento contra la minera y las publicaciones que he realizado en oposición a este proyecto minero las he realizado desde mis cuentas personales y sobre todo hice mucha divulgación cuando estuve en el cargo público, pero nada fuera de la ley, nada que amenace la integridad directa de alguna persona.

Hemos siempre sido una voz disidente ante este tipo de empresas y de proyectos que amenazan nuestras formas de vida acá en nuestro territorio.

– ¿Qué tipo de contenido ha compartido sobre este tema?.

He ocupado mis redes sociales propias, Facebook, Instagram para poder manifestar mi descontento ante esta empresa, que no solo es un proyecto desde nuestro punto de vista que es deficiente y que alteraría irreparablemente los ecosistemas, sino que también ha tenido una conducta reprochable, ha tenido malas prácticas en muchas oportunidades y eso es lo que hemos tratado de hacer ver, que no estamos de acuerdo con las estrategias que ha ocupado esta empresa para insertarse en la comunidad.

No estamos de acuerdo con que tenga una oficina, con que tenga una sucursal en Penco, cuando todavía no tiene una resolución de calificación ambiental. Este proyecto no está funcionando, este proyecto tuvo una planta piloto en el fundo El Cabrito que dejó malamente desmantelada, que dejó también una intervención muy grande en los cerros, que no se hizo cargo de eso que tampoco contaba con todos los permisos y las resoluciones cuando tenía un laboratorio experimental, entre San Pedro y Coronel. Por lo tanto hemos visto que esta empresa no tiene una responsabilidad, ni con la comunidad, ni con el medio ambiente como dice hacerlo.

Por eso, es nuestra oposición, y que la hemos hecho no solamente manifestando en nuestras redes sociales, sino que también en cada declaración pública, en cada actividad, en los puntos de prensa, en cada hito mediático que hemos aprovechado, hemos hecho saber nuestra oposición.

«No hemos hecho ni amenazas, no hemos levantado ni injurias ni calumnias, solo hemos manifestado nuestro descontento,». afirmó la ambientalista Camila Arriagada.

-¿Considera que en alguna ocasión alguna publicación o declaración suya ha podido afectarla honra de Aclara y sus representantes?.

Esta empresa ha tenido constantemente lavados de imagen, le ha cambiado el nombre al proyecto para también confundir y constantemente ha hecho publicidad engañosa, porque no ha sido transparente con la comunidad de todos los impactos negativos que va a traer una mega minería tan cerca de las poblaciones.

Eso a nuestra consideración hace que la honra de Aclara sea cuestionable y eso es lo que hemos tratado de manifestar en nuestras declaraciones y en nuestras publicaciones, no hemos hecho ni amenazas, no hemos levantado ni injurias ni calumnias, sino que hemos manifestado nuestro descontento, hemos manifestado todo lo que pensamos y consideramos que la empresa ha hecho un mal trabajo y que también se contradice con la oposición, que se respalda en una consulta ciudadana que se realizó acá en el territorio donde el 99% de las personas que votaron, que votaron más de siete mil personas dijeron que no al proyecto minero, y eso la empresa no lo considera, lo desvalida.

Ha hecho mala publicidad en contra de toda una comunidad organizada entonces por lo tanto, las afectaciones a la honra pueden ser cuestionables incluso hacia nosotros y nosotras mismas que nos hemos visto afectadas con toda esta manipulación mediática y el lobby que con dinero ha hecho esta empresa minera Aclara pagando publicidad millonaria en redes sociales y nosotros la verdad es que como comunidad contamos con muy pocos recursos para poder hacer nuestra publicaciones.

Entonces es bastante desigual toda esta campaña mediática que realiza la empresa versus nosotros y nosotras como comunidad.

-¿Considera que el recurso de protección presentado, tanto en su contra como de Arnoldo Cárcamo tiene argumentos válidos?. ¿La empresa ha presentado pruebas?

Creemos que este recurso de protección no tiene argumentos, no tiene las pruebas, que las acusaciones son infundadas y que además está haciendo mal uso del sistema judicial. Se está aprovechando de una figura legal como un recurso de protección que generalmente se ocupa para resguardar la integridad de las personas cuando se ven en situaciones de real amenaza o que estén vulnerando derechos fundamentales.

Acá creemos que esto opera de otra manera, tiene otros objetivos como censurarnos, acallar las voces críticas, quiere comprobar que yo con Arnoldo (Cárcamo) que somos los recurrentes de este recurso de protección, somos los que administramos esta red social.

Yo nunca he administrado una red social que no sea mi cuenta personal, nunca he estado involucrada con otras plataformas que no lleven mi nombre y que además eh las pruebas que presenta la empresa minera es su argumento también vulneran mi privacidad, porque toma publicaciones que si bien están de manera pública en las redes sociales se quieren ocupar de manera intencionada para poder acusarme.

Las pruebas que presenta la empresa es por ejemplo, una actividad que aparezco representando a las organizaciones de Penco en un encuentro de organizaciones ambientales en la comuna de Santa Juana y también presenta como prueba, según ellos, un video en donde yo salgo con el artista internacional Manu Chao en donde él da el apoyo a las comunidades que estamos en contra del proyecto.

Entonces, es de forma tendenciosa, malintencionada que se están ocupando este tipo de publicaciones para poder acallarnos. Entonces consideramos que estos recursos de protección son innecesarios y son formas de amedrentamiento y hostigamiento a quienes nos oponemos a esta empresa.

-Según ha trascendido, ya dieron respuesta al recurso de protección. ¿Cómo avanza el proceso, ¿Qué esperan de la justicia?

En el proceso judicial ya se hicieron los alegatos por parte de la empresa y por parte de abogados que nos están defendiendo, donde todas las partes pusieron sus argumentos y estamos a la espera de que la Corte tenga una resolución, que puede ser a favor o en contra de lo que está solicitando la empresa.

Ya tuvimos un primer pronunciamiento de la Corte que es bastante importante en donde la empresa pedía que durante todo este proceso antes de que se resolviera los recurrentes de este recurso, que soy yo Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo no hiciéramos ninguna publicación en ninguna red social referente a la empresa y eso la Corte dio a lugar, por lo tanto creemos que es una buena señal, porque ya la empresa pretendía censurarnos en esta primera parte y no lo logró así que esperemos que la justicia pueda resolver esto de la mejor manera posible, en donde pesen los argumentos y donde se pueda resolver a favor nuestro.

–¿Cuál cree usted qué es el objetivo de Aclara con este recurso de protección?.

El objetivo es censurar, acallar las voces críticas del proyecto y esto es una clara muestra de amedrentamiento, no solo a las personas que estamos individualizadas en este recurso, sino que es una señal a cualquier persona que pueda hacer alguna publicación en contra de este proyecto, o que quiera decir que no está de acuerdo con esta iniciativa minera, donde también apuntan a dirigentes sociales.

Esta empresa lo hace públicamente, a través de una revista. Un par de semanas antes de que levantaran este recurso de protección, en la revista Ex Ante, en esta revista empresarial individualizan al presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Penco, Romualdo Sáez, quien ha hecho pública su oposición al proyecto y con quien estamos trabajando en conjunto.

También individualizan a dirigentes mapuche de la Asociación Indígena Koñintu Lafken Mapu de Penco, individualizan a personas que son parte de la campaña de Parque para Penco, a la ONG de Defensa Ambiental, también al concejal Leonardo Jara y también me mencionan a mí como ex consejera regional. Entonces esto quiere ser una muestra de que si ellos llegan a ganar este recurso de protección pueden ir en contra de cualquiera que ocupe un medio público o red social para manifestar su posición al proyecto.

Incluso, está también en la mira un sacerdote de la comunidad de Penco que ha hecho escritos en contra de la minera, obviamente apelando a la libertad de expresión. Todas las personas que hemos realizado publicaciones lo hacemos a través de invocar ese derecho, en el fondo de tener una opinión libre, crítica y propia y eso es lo que esta empresa busca con este tipo de recursos legales.

-Considera que los activistas ambientales son perseguidos y amedrentados en Chile?. En lo particular, ¿siente temor, se siente amenazada?.

En Chile han existido casos, lamentablemente, de dirigentes, activistas medioambientales que han sufrido muchas consecuencias negativas por exponerse y enfrentar a este tipo de iniciativas, que además cuentan con mucho dinero, con muchos recursos, con mucho lobby político, y que las comunidades y las dirigencias quedan en total desventaja.

Tenemos el caso de Macarena Valdés en el Sur, que quisieron hacer pasar este caso como suicidio, y que después, a través de pericias internacionales, pudieron dar con pruebas de que había intervención de terceros en este caso y que aún todavía no se resuelve en la justicia.

También hay un caso que tampoco terminó de resolverse, que es Alejandro Castro, de la comunidad Quintero-Puchuncaví. Estas localidades fueron una de las primeras en declararse zonas de sacrificio, las primeras que tuvieron consecuencias nefastas en el medio ambiente, desastres ambientales por parte de estas empresas, mucha gente enferma detrás de esto, niños y niñas con cáncer, igual que en Coronel.

Y siempre donde se levantan estas voces ocurren situaciones de carácter mafioso, como también sucedió en la comunidad Ciruelo Sur, en la comuna de los Ángeles, en donde una dirigenta, Vilma Mellado, recibió amenazas directas de la empresa a cargo de los parques eólicos.

Y así podemos mencionar muchos ejemplos que fueron las mismas comunidades las que emplazaron a este gobierno, bueno, y a gobiernos anteriores, pero a este gobierno para que pudiera tramitar y hacerse parte del Tratado de Escazú, que debería brindar herramientas legales a los defensores ambientales.

Este tratado se está recién implementando, por lo tanto no tiene muchos precedentes, todavía no se activan todos los protocolos.

El acceso a la información, que es una de las cosas que más demanda en este tratado, todavía no se hace concreto.

Entonces es muy importante visualizar todas estas luchas para que se pueda seguir acogiendo esta gran necesidad que tiene el mundo socioambiental de ser resguardado a nivel legal y judicial.

Si en lo particular se me pregunta si siento temor, me siento amenazada, la verdad es que sí me siento expuesta públicamente, siento que se vulnera mi privacidad, que mi vida personal está muy expuesta, más allá de lo que yo considere que sea necesario, porque si bien es cierto, yo tuve un cargo público y de cierta manera sí tengo una esfera social muy pública.

Esta empresa o este tipo de recursos lo que hace es mostrarme vulnerable, todo el tiempo acusándome de cosas y aunque esta empresa llegue a perder este recurso, ya públicamente están ensuciando mi imagen y además yo he vivido toda mi vida en este territorio, soy nacida y criada en la comuna de Penco. Tengo mi identidad, mis raíces acá, tengo toda mi familia acá. Entonces por supuesto que yo siento una amenaza hacia mi vida personal, así que me siento con la posibilidad de que me puede pasar algo, o a mis seres queridos y eso es un temor constante que yo siento.

«Este Gobierno que se declaraba como ecologista y se declaraba como feminista, vemos que le da la espalda a las luchas socioambientales», acusó Arriagada.

-¿Cuáles acciones considera que el Estado debe aplicar para garantizar la protección de los activistas y luchadores sociales?. ¿Qué mensaje le envía al Presidente Gabriel Boric y sus ministros?

El Estado de Chile a través de todas sus instituciones, a través del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Medio Ambiente, de todas los Servicios de Evaluación Ambiental donde ser revisan los proyectos y deberían ser garantes de derechos, de vivir en un medio ambiente limpio, de salvaguardar e cuidado del medio ambiente y de las personas y de los ecosistemas y vemos que eso se vulnera constantemente.

Este Gobierno que se declaraba como ecologista y se declaraba como feminista, vemos que le da la espalda a las luchas socioambientales, que le da la espalda principalmente a las mujeres que nos vemos siempre y constantemente vulneradas y violentadas de muchas maneras por las empresas, por actitudes patriarcales y machistas y que estas actitudes son estructurales y son transversales.

Vemos que hay un abandono de parte del Estado. Somos las personas que tenemos que estar constantemente buscando herramientas para poder defendernos en vez de que el Estado garantice que esas herramientas estén a disposición de la gente que se siente vulnerada.

Los ministros de Gabriel Boric tienen una responsabilidad muy grande en la evaluación ambiental de proyectos. Ellos son parte del Comité de Ministros que tienen que dar respuestas, tienen que evaluar proyectos que son cuestionados por la comunidad.

En este caso el proyecto Octopus GNL Penco que estuvo detenido por casi diez años, que ningún gobierno pudo aprobar, que ningún Servicio de Evaluación Ambiental a pesar de tener resolución de calificación ambiental ,no se pudo construir porque eran muchos los argumentos y la oposición que han tenido, pero este Comité de Ministros de este Gobierno lo volvió a aprobar. Entonces vemos que ellos están dando pésimas señales, señales contradictorias de lo que anunciaron en momentos de campaña antes de llegar al poder y que no están cumpliendo.

-¿Considera emprender acciones legales contra la minera Aclara?.

Estamos a la espera de la resolución de la Corte y esperamos que sea favorable para nosotros. Una vez que tengamos esa respuesta vamos, primero que todo, hacer hitos mediáticos para dar a conocer esta situación, vamos a convocar puntos de prensa, pero con todo el respaldo y el apoyo que hemos recibido de muchas organizaciones sociales. Entre ellas, realizó una campaña de parte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, a través del Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT). donde se creó una plataforma y que firmaron alrededor de noventa organizaciones a nivel nacional e internacional y además más de 150 personas naturales.

Esa esa plataforma aún está abierta, aún estamos recibiendo firmas y apoyo. En menos de una semana se logró ese respaldo, por lo tanto, con todo eso ese apoyo y con todos los argumentos que tengamos vamos a tomar todas las acciones que sean necesarias para seguir oponiéndonos a este proyecto y para defender la integridad de los dirigentes y de las personas que estamos en esta lucha ambiental.

–¿Seguirá adelante con su lucha por defender el territorio Penco-Lirquén y en contra el Proyecto de Tierras Raras y sus efectos?

Creemos que tenemos una oportunidad en este momento, donde esta empresa nuevamente vuelve a atacarnos como movimiento, no como individualidades, así que a través del hito mediático que realizamos la semana pasada fuerza, vemos un nuevo episodio en todo este historial de la defensa del territorio, en donde se está rearticulando la fuerza, donde se están rearticulando las organizaciones territoriales y ambientales y no solamente del territorio de Penco-Lirquén, en contra de la minera sino que de la intercomuna de Gran Concepción, de toda la región del Bio Bío que se ve amenazada pro diferentes empresas extractivistas y depredadoras del territorio y que visualizamos que si en algún momento uno de los proyectos de la minería se llamó módulo Penco es porque es donde han hecho prospecciones mineras como en Tomé, en Santa Juan, en Florida, en Hualqui y en otras comunas, creemos que esto se puede expandir por toda la región del Bio Bío.

Así que hacemos también un llamado constantemente a que todas las comunas puedan organizarse en torno a esto y principalmente también nos estamos articulando con la comuna de Concepción, que también es una de las comunas afectadas directamente por esta empresa hasta considerar la evaluación ambiental y en donde el Consejo Municipal de Concepción, la Comisión de Medio Ambiente ya ha dado algunas declaraciones y ya está involucrados en esta situación y preocupados también por las afectaciones y en donde también se están levantando cartas en el asunto con respecto a todo lo que es la evaluación ambiental, pero también con la articulación vecinal.