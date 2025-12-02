“Tierras Raras: El Dilema de Penco y el Gran Concepción”: el documental que pone a minera Aclara en la mira de las comunidades

En el corazón de una región marcada por el extractivismo forestal y pesquero, la promesa de una tecnología «verde» del futuro amenaza a un territorio y sus comunidades, que ya cargan con el peso del impacto ambiental histórico. La posible instalación de la minera de tierras raras por parte de la canadiense Aclara Resources, mediante su subsidiaria REE UNO SpA, ha puesto al Gran Concepción en el centro de una partida geopolítica global, un conflicto cuyas dimensiones locales son expuestas en profundidad con el lanzamiento del documental «Tierras Raras: El Dilema de Penco y el Gran Concepción», un proyecto de Diario Digital Resumen.cl.

Esta iniciativa ha sido financiada por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social (FFMCS) 2025, dependiente de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), el cual entrega pequeños aportes a medios de comunicación independientes y de forma descentralizada.

Tres ejes invisibilizados: Agua, mujeres y comunidad

La rigurosa investigación, coordinada y desarrollada por el equipo de prensa del diario digital, se adentra en las comunas de Penco, Tomé, Florida y la capital regional, Concepción, para ofrecer una mirada transversal del conflicto, a través de tres ejes fundamentales: la afectación al agua y recurso hídrico, la afectación a mujeres por parte de la minería y la afectación a comunidades locales.

La serie, que incluye tanto el documental y cuatro reportajes escritos tienen a Penco como la principal protagonista, ya que la planta piloto de la empresa se encuentra en esta comuna de la Región del Bio Bío.

El proyecto promete dar espacio a «las voces silenciadas», integrando testimonios de dirigentes vecinales, autoridades locales, expertos independientes en hidrogeología y género, así como a representantes de la empresa y el gobierno. El objetivo es desentrañar las complejidades y contradicciones de un dilema que enfrenta desarrollo económico, soberanía tecnológica y justicia socioambiental.

Cuestionado proyecto de tierras raras

Cabe recordar que el proyecto de la canadiense Aclara Resources contempla la explotación de tres zonas de extracción de arcillas con tierras raras, una planta con capacidad para procesar 320 toneladas por hora y la intervención permanente de más de 153 hectáreas.

Sin embargo, esta iniciativa es conocida por sus deficientes estudios ambientales, los cuestionamientos sobre los impactos que generaría y el fuerte rechazo que ha generado por parte de comunidades y organizaciones, debido a la amenaza contaminante que representa para la biodiversidad, el medio ambiente y los cuerpos de agua.

Lo que ha alarmado a los vecinos del sector es que el proyecto busca explotar cerca de 600 hectáreas en los cerros frente a la ciudad y captaría el agua de los esteros Penco y El Cabrito. Utilizaría 35.000 litros de agua por hora solo del Estero Penco, situación que podría modificar sustancialmente el curso y caudal del agua de este río, que la propia Dirección General de Agua ha catalogado de «calidad excepcional», es decir de extraordinaria pureza y escasez, que es apta para el consumo humano.

Además, la cercanía a territorios indígenas ha intensificado las preocupaciones sobre daños culturales y ambientales, sumando peso a la postura contraria al proyecto.

De hecho, en 2022 se llevó a cabo en Penco un proceso de consulta ciudadana en el que participaron 7.548 sufragistas, de los cuales el 99% votó por el rechazo del proyecto minero.

Un proyecto de Aclara en el tablero geopolítico global

Lejos de ser un mero emprendimiento minero local, el proyecto «Penco» de Aclara se presenta como un eslabón estratégico en la cadena de suministro de minerales críticos, esenciales para la transición energética (motores de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, electrónica). El apoyo del gobierno de Estados Unidos a su instalación es parte interés geoestratégico por diversificar fuentes y reducir la dependencia de China, que controla aproximadamente el 80% del mercado mundial de tierras raras, lo que le otorga una ventaja significativa en la producción y el procesamiento de estos minerales.

«Aclara, con su base en Canadá y capitales en Estados Unidos, encaja perfectamente en esta estrategia. El apoyo explícito del gobierno estadounidense a su instalación no es casualidad; refleja un interés por diversificar sus fuentes y reducir la dependencia de China, que hoy domina el mercado», planteó Resumen.

Sin embargo, esta carrera global por los minerales ha relegado sistemáticamente las voces de quienes habitan el territorio.

«En esta carrera por los minerales, las voces de las comunidades locales han sido relegadas, pese a que son las que experimentarán los impactos más profundos», señaló el medio digital.

Grabación del documental (Resumen).

El lanzamiento del documental de 27 minutos y los reportajes se extenderá durante este mes de diciembre de 2025, ofreciendo a las y los ciudadanos una herramienta informativa clave para entender un conflicto que, más allá de los discursos geopolíticos o las promesas de progreso, se define en el día a día de un territorio que clama por ser escuchado.

A continuación puedes ver el documental «Tierras Raras: El Dilema de Penco y el Gran Concepción»: