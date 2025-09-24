Primeras Naciones: Las voces indígenas resuenan en FICValdivia 32

La sección Primeras Naciones proyectará tres cortos y un largometraje que interpelan al presente abordando temáticas de género, memoria, extractivismo y territorios

Primeras Naciones: Las voces indígenas resuenan en FICValdivia 32
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El 32° Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) refuerza su compromiso con la diversidad cultural al presentar la sección Primeras Naciones. Este espacio exhibirá cuatro películas que, desde las perspectivas de pueblos originarios de Chile, Colombia, Perú, El Salvador y Honduras, abordan temas de identidad, resistencia y espiritualidad, promoviendo un necesario diálogo sobre nuestra condición plurinacional.

La inclusión de esta sección no es casual, sino que se alinea con la ubicación de Valdivia en el Wallmapu. Según Gerardo Berrocal, programador del festival, esta iniciativa «es muy relevante y coherente con el territorio que habitamos, y en ese sentido, la sección Primeras Naciones significa una ventana para la apreciación del cine con identidad».

Un viaje a través de la resistencia y la cultura

La sección Primeras Naciones de FICValdivia 32 incluye tres cortometrajes y un largometraje que exploran la realidad indígena contemporánea:

• Wainitai: encontrarse a uno mismo (Perú). Con estreno latinoamericano en el festival, esta obra narra la historia de Jarumi, una joven Awajún que cuestiona los roles de género tradicionales en su comunidad. El director incorpora los dibujos de la protagonista para dar vida a su lucha interna.

• Kajan (Colombia). Este cortometraje, que tendrá su estreno latinoamericano en el festival, se adentra en la lucha del pueblo Nasa por sobrevivir a la violencia. La película destaca el papel de la medicina ancestral como una estrategia crucial de defensa territorial.

• Tulpas, reencuentro con la memoria de los abuelos (Colombia). Este filme destaca el trabajo de Euler Mimalchi, un líder del pueblo Pasto dedicado a la revitalización de la autoeducación y la recuperación de espacios sagrados.

• Agua es vida (Chile, El Salvador, Honduras, EE. UU.). El largometraje del documentalista Will Parrinello investiga la lucha de comunidades indígenas contra proyectos extractivistas que amenazan sus fuentes de agua. El documental reflexiona sobre las tensiones entre los derechos ancestrales y los intereses económicos de las transnacionales.

El Festival, que se realizará del 13 al 19 de octubre de 2025, contará con más de 250 películas. Las acreditaciones y abonos pueden adquirirse en el sitio web oficial o presencialmente en la boletería del Teatro Regional Cervantes de Valdivia.

Relacionados

El Ciudadano

32° FICValdivia anuncia los estrenos de cine chileno en su Selección Oficial, en Competencia y muestra paralela

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Con Drácula, punk y colonialismo, el Cine Contemporáneo irrumpe en FICValdivia 32

Hace 21 horas
El Ciudadano

FICValdivia te invita a ¡Match! Profesional 2025

Hace 2 meses
El Ciudadano

FICValdivia vuelve a Santiago con cinco funciones en la Universidad Mayor

Hace 3 semanas
El Ciudadano

FIC Valdivia convoca a cineastas y científicos a participar de innovador laboratorio sobre tecnologías de "realidad extendida"

Hace 2 meses
El Ciudadano

"El que baila pasa" y otros: Destacados documentales chilenos se estrenan en streaming en la plataforma Miradoc

Hace 4 semanas
El Ciudadano

SANFIC21 da a conocer programación oficial que se exhibirá en salas de cine de la Región Metropolitana

Hace 2 meses
El Ciudadano

Centro Arte Alameda invita a ciclo con las 6 películas claves en la historia del Festival de Cine de Venecia

Hace 3 semanas
El Ciudadano

"Yo no canto por cantar": Documental sobre el campo y las cantoras populares se estrenará en 19 salas de Arica a Punta Arenas

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano