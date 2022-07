Propuesta de nueva Constitución es un éxito de ventas en librerías

En un éxito de ventas se ha convertido la propuesta de nueva Constitución Política de la República de Chile según reconocen en librerías de la región Metropolitana.



Durante esta tarde, El Ciudadano visitó las librerías LOM y del GAM para dar cuenta del interés de las personas por obtener ejemplares de la propuesta de Carta Magna que consta de 178 páginas, 11 capítulos, 388 artículos y 56 disposiciones transitorias. El precio oscila entre $3.500 y $5.000 aproximadamente.

Ejemplares de la propuesta de nueva Constitución. Fotografía: Cristian Hugo Gacía / El Ciudadano.



El director general de LOM Ediciones, Paulo Slachevsky, calificó como «impactante» e «impresionante» la recepción que ha tenido la publicación de la propuesta de nueva Constitución: «decidimos hacerlo el mismo 4 de julio en la tarde, salió al público el 5 (de julio) y, al rato de aparecer en la web y acá en la librería, se agotó la primera edición que hicimos de 1.000 ejemplares».



Sobre las ventas del texto en la actualidad, Paulo señaló: «llevamos más de 30.000 ejemplares entregados y aproximadamente 50.000 en proceso de producción, ha sido extraordinario ver el ánimo con que se busca leer el texto para leerlo, porque realmente es un gran texto».

AVISO IMPORTANTE Estamos muy felices por el interés que ha tenido la impresión de la Propuesta de la #NuevaConstitucion, pero por los muchos pedidos estamos atrasados en las respuestas directas y los envíos. Agradecemos de antemano y les pedidos su paciencia, empatía y compresión pic.twitter.com/s2LJur7jCh — Lom Ediciones (@LomEdiciones) July 12, 2022

«Nos alegra la acogida y nos alegra además que el texto hoy día ya no está solamente en LOM, está también en muchas librerías a través del país, en el sur, en Valparaíso, en el norte, en muchas librerías de Santiago, también lo han acogido muchas organizaciones, instituciones, y creo que es realmente importante para enfrentar esa imagen negativa que se dio a través de los medios y de la derecha de este país, que evidentemente no quiere cambios y no quiere construir un país justo, más humano, porque eso toca ciertos intereses que durante varias décadas no han sido tocados en el Chile de la postdictadura», agregó.

Paulo Slachevsky, Director General de LOM Ediciones. Video: Cristian Hugo García / El Ciudadano.



Slavia Maggio, encargada de la Librería del GAM, señaló que ya tienen disponibles textos de la propuesta de nueva Constitución: «Ayer llegó, y en cuatro horas se habían acabado los 50 ejemplares que logramos traer, hoy día trajimos 80 más, nos quedan poquitos, pero mañana vamos a ir a buscar de nuevo».



¡Ya tenemos disponible la propuesta definitiva de una nueva Constitución Política de la República de Chile 2022!@LomEdiciones publica la versión definitiva de la propuesta de la nueva Carta Magna tras el término de las comisiones de Preámbulo, Normas Transitorias y Armonización pic.twitter.com/9xdgJGkR35 — Libreria del GAM (@LibreriadelGAM_) July 12, 2022



«Así vamos a estar, porque en este momento LOM también está súper colapsado, pero agradecemos a todas las personas que se han acercado a comprarlo, estamos muy contentos con el interés que ha tenido y eso, faltan 53 días para votar apruebo, así que a leer para estar informados», concluyó.

Slavia Maggio, encargada de la Librería del GAM. Video: Cristian Hugo García / El Ciudadano.



El documento será plebiscitado el día 4 de septiembre del 2022, donde la ciudadanía está convocada a elegir entre dos opciones: Apruebo y Rechazo.