Proyecto del senador Bianchi busca terminar con el financiamiento estatal de los partidos políticos: La DC, RN y UDI serían los más afectados

Conforme a los datos disponibles en Servel, entre 2016 y 2022, el Estado ha desembolsado casi $44 mil millones a los partidos, lo que se pudo haber traducido en 2500 PGU o se podrían haber entregado 2000 casas prefabricadas a los afectados del mega incendio de Viña del Mar. "No me interesa si no hay apoyo parlamentario porque el apoyo lo tenemos de la ciudadanía", expresó Bianchi. ¿Qué te parece esta idea?