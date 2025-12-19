Diputado impulsa proyecto para disolver el Congreso ante la llegada de Kast a la presidencia

La iniciativa de Gaspar Rivas busca otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para legislar por decreto.

El pasado 23 de noviembre, el diputado Gaspar Rivas (Independiente) presentó formalmente el texto que ya se encuentra en la Comisión de Constitución, en un escenario político marcado por el reciente triunfo electoral de José Kast. La propuesta ingresó a trámite mediante una reforma constitucional que pretende facultar al Presidente de la República para disolver el Parlamento si rechazan proyectos que sean declarados como esenciales.

El eje central de la propuesta es la creación del «Estado de Justicia», un concepto que permitiría al mandatario dictar decretos para «corregir un error o dar solución a un problema de carácter urgente», incluso sin una ley que lo autorice. Según el documento del diputado, esta medida busca que el Presidente no esté «atado de manos» por un principio de legalidad que Rivas califica como un «sometimiento ciego e irreflexivo» frente a las necesidades de la comunidad. En esa línea, si los parlamentarios rechazan o modifican sustancialmente una medida anual declarada como «Esencial para el Interés Superior de la Nación», el Jefe de Estado tendría la potestad de disolver el Congreso Nacional, convocando a nuevas elecciones en 180 días.

Durante tal periodo de seis meses tras una eventual disolución, el Presidente asumiría plenamente la función legislativa mediante decretos, sin controles preventivos de la Contraloría ni limitaciones en materias de leyes orgánicas. Rivas defiende esta postura argumentando que el Parlamento ha «boicoteado o desnaturalizado» iniciativas gubernamentales por «prejuicios ideológicos».

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el legislador arremete contra la constitucionalidad, ya que en 2023 —siendo militante del PDG—, generó repudio al afirmar en la Comisión de Educación que «a esa señorita que se llama Constitución que violarla todas las veces que sea necesario», sostuvo. Aquella polémica frase que Rivas atribuyó a una cita de Diego Portales, le valió una solicitud de censura y acusaciones de apología a la violencia.

La propuesta ya recibió comentarios negativos desde diversos sectores, pues la diputada Lorena Fries (FA) advirtió que el proyecto es la «fase inicial del vaciamiento de la democracia», mientras que Raúl Leiva (PS) afirmó que carece de fundamento democrático. Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) calificó la idea como irresponsable, señalando que busca concentrar poder en el Presidente, debilitando los contrapesos institucionales.

Finalmente, esta medida permitiría que el nuevo gobierno elimine automáticamente leyes que hoy están vigentes, lo que significa que el control se concentre en el Ejecutivo, afectando la democracia.

