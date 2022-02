Putin ordena realizar una «operación militar especial» para defender Donbass

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este jueves que ha decidido realizar «una operación militar especial» para defender Donbass.

«He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial», declaró el mandatario durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos, detallando que el objetivo del operativo es «proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años». «Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia», agregó.

Putin explicó que la principal motivación para el reconocimiento de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk eran los sentimientos y el dolor de las personas que han vivido en condiciones terribles durante ocho años. «No se puede mirar todo lo que está ocurriendo allí [en Donbass] sin compasión, simplemente era imposible tolerarlo todo por más tiempo, era necesario detener inmediatamente esta pesadilla, el genocidio contra los millones de personas que viven allí y que solo esperan a Rusia, solo te esperan a ti y a mí», dijo, agregando:

«Fueron estas aspiraciones, los sentimientos y el dolor de la gente los principales motivos para que tomáramos la decisión de reconocer a las Repúblicas Populares de Donbass»

Las acciones de Moscú son de «autodefensa frente a las amenazas» que se le plantean

Putin subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe «con firmeza y de inmediato» y señaló que «las Repúblicas Populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia». Asimismo, subrayó que «Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano» y que a las autoridades del país «no se les ha dejado otra opción» para proteger el pueblo ruso.

El jefe de Estado explicó que la operación militar rusa se llevará a cabo en defensa propia contra quienes habían tomado a Ucrania como «rehén». «Los acontecimientos de hoy no están relacionados con el deseo de atentar contra los intereses de Ucrania y del pueblo ucraniano, sino con la protección de la propia Rusia frente a quienes han tomado a Ucrania como rehén y tratan de utilizarla contra nuestro país y su pueblo», dijo.

El presidente se dirigió al pueblo ucraniano y reafirmó que las acciones de Moscú son de «autodefensa frente a las amenazas» que se le plantean y «frente a una calamidad aún mayor que la actual». «Por muy difícil que sea, les pido que lo entiendan y hagan un llamamiento a la cooperación para pasar cuanto antes esta trágica página y avanzar juntos, sin permitir que nadie interfiera en nuestros asuntos, en nuestras relaciones, sino construyéndolas de forma independiente, de modo que se creen las condiciones necesarias para superar todos los problemas y, a pesar de la existencia de fronteras estatales, fortalecernos desde dentro como una sola entidad», hizo un llamamiento.

Agregó que Rusia no permitirá que Ucrania tenga armas nucleares.

«Nuestra política se basa en la libertad»

El jefe de Estado señaló que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización. Dijo:

«Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos, no vamos a imponer nada a nadie por la fuerza»

Al mismo tiempo, recordó el derecho de las naciones a la autodeterminación. «Ni en el momento de la creación de la URSS, ni después de la Segunda Guerra Mundial, nadie preguntó nunca a los habitantes de estos territorios o de los que conforman la actual Ucrania cómo querían organizar sus vidas. Nuestra política se basa en la libertad», declaró Putin, añadiendo que se trata de la libertad de cada uno «para determinar su propio futuro y el de sus hijos». «Y consideramos importante que todos los pueblos que viven en el territorio de la actual Ucrania puedan ejercer este derecho: el derecho a elegir. Todos los que quieran», manifestó.

Llamamiento a los militares ucranianos

Putin también se dirigió a los militares ucranianos y aseguró que todos aquellos que se nieguen a cumplir las órdenes «criminales» de Kiev y dejen las armas podrán abandonar la zona de guerra sin obstáculos. Subrayó que ellos habían jurado lealtad a su pueblo «y no a la junta antipopular, que está robando a Ucrania y amedrentando a ese mismo pueblo».

«¡No obedezcan sus órdenes criminales! Les pido que depongan las armas inmediatamente y se vayan a casa. Quiero dejarlo claro: todos los efectivos del Ejército ucraniano que cumplan con esta exigencia podrán abandonar la zona de guerra sin obstáculos y regresar con sus familias», detalló. El presidente ruso subrayó: «Toda la responsabilidad por el posible derramamiento de sangre recaerá sobre la conciencia del régimen que gobierna el territorio de Ucrania».

Además, Putin subrayó que Rusia sigue siendo una de las potencias nucleares más poderosas del planeta, por lo que ningún agresor potencial debería tener dudas de que será completamente derrotado.

«En cuanto a la esfera militar, la Rusia moderna, incluso después del colapso de la URSS y la pérdida de gran parte de su potencial nuclear, es hoy una de las potencias nucleares más poderosas. Y lo que es más: tiene ciertas ventajas en una serie de armas de última generación», detalló. Advirtió:

«En este sentido, no debe haber ninguna duda de que un ataque directo a Rusia conduciría a la derrota y a consecuencias nefastas para el agresor potencial»

«Maquinaria militar se acerca a nuestras fronteras»

Respecto a la OTAN, Putin destacó que la Alianza está creando sin miramientos amenazas fundamentales año tras año al expandirse en el este de Europa y acercar su infraestructura militar a las fronteras rusas.

«Es algo que nos causa especial inquietud y preocupación. Se trata de esas amenazas fundamentales que, año tras año, paso a paso, crean groseramente y sin miramientos los políticos irresponsables de Occidente contra nuestro país. Me refiero a la expansión del bloque de la OTAN hacia el este, al acercamiento de su infraestructura militar a las fronteras de Rusia», dijo.

Recordó que en las últimas décadas Moscú ha intentado negociar con la OTAN para garantizar una seguridad igual e indivisible, pero como respuesta se encontró con el engaño cínico o el chantaje. «Es bien sabido que durante 30 años hemos tratado de negociar persistente y pacientemente los principios de una seguridad igual e indivisible en Europa con los principales países de la OTAN. Nos hemos enfrentado constantemente a engaños y mentiras cínicas o a intentos de presión y chantaje en respuesta a nuestras propuestas», manifestó.

Putin añadió que la Alianza Atlántica, mientras tanto, se está expandiendo constantemente a pesar de todas las protestas y preocupaciones de las autoridades rusas. Afirmó:

«La maquinaria militar se está moviendo. Y, repito, se acerca a nuestras fronteras»

En opinión del presidente ruso, el bloque occidental formado por Estados Unidos a su imagen y semejanza es un imperio de la mentira. «Los políticos estadounidenses, los analistas políticos y los propios periodistas escriben y dicen que en los últimos años se ha creado un verdadero imperio de la mentira dentro de EE.UU. Es difícil no estar de acuerdo con esto, es así», dijo. «Por lo tanto, se puede decir con razón que todo el llamado bloque occidental, formado por Estados Unidos a su imagen y semejanza, es en su totalidad ese mismo imperio de la mentira«, añadió.

Interferencias externas

Al mismo tiempo, Putin se dirigió a aquellos «que podrían tener la tentación desde fuera de interferir en los acontecimientos actuales» y aseguró que Moscú respondería inmediatamente en caso de injerencia exterior en la situación de Ucrania y de amenaza al pueblo ruso.

«Quien intente interferir con nosotros y, más aún, crear amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y le llevará a consecuencias que nunca ha afrontado en su historia. Estamos preparados para cualquier desarrollo, se han tomado todas las decisiones necesarias al respecto. Espero que se me escuche», advirtió.

Dirigiéndose a los ciudadanos rusos, Putin señaló que «el bienestar, la existencia misma de países y pueblos enteros, su éxito y su viabilidad tienen siempre su origen en el poderoso sistema de raíces de su cultura y sus valores, la experiencia y las tradiciones de sus antepasados, dependen directamente de la capacidad de adaptarse rápidamente a una vida en constante cambio, de la cohesión de la sociedad, de su disposición a consolidarse, a reunir todas las fuerzas para seguir adelante».

«Las fuerzas son siempre necesarias, pero pueden ser de distinta calidad. En el centro de la política del imperio de la ‘mentira’ de la que hablaba al principio de mi intervención está, sobre todo, la fuerza bruta y directa. En estos casos, decimos: tienes poder, no necesitas inteligencia«, subrayó, agregando:

«Pero ustedes y yo sabemos que el verdadero poder reside en la justicia y la verdad, que están de nuestro lado»

«Una buena lección para nosotros»

Según Putin, el ejemplo de la Unión Soviética demostró que la parálisis del poder y la voluntad es el primer paso hacia la degradación y el olvido. Recordó que la URSS se debilitó a finales de la década de 1980 y luego se derrumbó por completo. «Todo el curso de los acontecimientos de entonces es una buena lección para nosotros hoy», dijo. «Ha demostrado convincentemente que la parálisis del poder y la voluntad es el primer paso hacia la degradación y el olvido completos. Y eso es todo, el equilibrio de poder en el mundo se ha roto«, subrayó.

El líder ruso señaló que el debilitamiento y el colapso de la Unión Soviética hicieron que los tratados anteriores con Occidente dejaran de ser válidos. «Esto ha llevado a que los tratados y acuerdos anteriores ya no estén en vigor. Las persuasiones y las peticiones no ayudan. Todo lo que no convenga a la hegemonía, a los poderes fácticos, se declara arcaico, anticuado, innecesario», añadió.

«El destino de Rusia está en las manos fiables de nuestro pueblo multinacional»

Finalmente, el presidente subrayó que confía en que los militares rusos cumplirán su deber con profesionalidad y valentía. «Queridos compatriotas, estoy convencido de que los soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas rusas, que son leales a su país, cumplirán su deber con profesionalidad y valentía. No tengo ninguna duda de que todos los niveles de poder, los especialistas encargados de la estabilidad de nuestra economía, del sistema financiero, de la esfera social, los jefes de nuestras empresas y todo el empresariado ruso actuarán de forma coherente y eficaz», manifestó.

Putin aclaró que el destino de Rusia está en las manos fiables de su pueblo, lo que significa que se alcanzarán los objetivos y se garantizará la seguridad del país. «En última instancia, como siempre ha ocurrido en la historia, el destino de Rusia está en las manos fiables de nuestro pueblo multinacional, lo que significa que las decisiones tomadas se aplicarán, los objetivos fijados se alcanzarán y la seguridad de nuestra Patria estará garantizada de forma fiable. Creo en su apoyo, en la fuerza invencible que nos da nuestro amor a la Patria«, declaró dirigiéndose a los ciudadanos de Rusia.

Reacción de Occidente

Por su parte, el presidente de EE.UU., Joe Biden, calificó de «ataque no provocado e injustificado contra Ucrania la operación militar especial» de Rusia.

«El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano«, declaró Biden a través de un comunicado. «Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo exigirá responsabilidades a Rusia».

El inquilino de la Casa Blanca prometió dirigirse a su nación este jueves para anunciar «consecuencias adicionales» que Estados Unidos y sus aliados planean imponer a Rusia por «este acto innecesario de agresión contra Ucrania y la paz y la seguridad mundiales».

A su vez, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que el operativo militar en Donbass es «una grave violación del derecho internacional». En un comunicado oficial publicado este jueves, Stoltenberg declaró que condena «el ataque temerario y no provocado de Rusia contra Ucrania». Asimismo, indicó que se trata de «una grave amenaza para la seguridad euroatlántica».

El jefe de la OTAN hizo un llamado a Rusia para que cese «inmediatamente» su acción militar. Finalmente, aseguró que los aliados de la OTAN se reunirán para abordar las «consecuencias de las acciones agresivas de Rusia».

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este lunes su decisión de reconocer la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk , tras lo cual se firmaron acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas

, tras lo cual se firmaron acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y ambas repúblicas Putin recordó que actualmente «prácticamente no pasa ni un solo día sin bombardeos en las localidades de Donbass «. «No cesan la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas, incluidos niños, mujeres, ancianos», lamentó, al tiempo que agregó que «el llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de esto, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera»

«. «No cesan la matanza de civiles, el asedio, el hostigamiento de personas, incluidos niños, mujeres, ancianos», lamentó, al tiempo que agregó que «el llamado mundo civilizado, del cual los colegas occidentales se autodenominan únicos representantes, prefiere no darse cuenta de esto, como si todo este horror, genocidio, al que son sometidas casi 4 millones de personas, no existiera» Mientras, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, señaló este miércoles en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que la decisión de reconocer la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk es «consecuencia directa de años de sabotaje por parte de Kiev de sus obligaciones directas bajo un conjunto de medidas aprobadas por la resolución 2202 del Consejo de Seguridad». «Toda la comunidad internacional ha sido engañada por Kiev durante estos ocho años, al asegurar su compromiso con los acuerdos de Minsk», afirmó, recalcando que Ucrania en realidad se ha dedicado a «sabotear» el trabajo del grupo de contacto.

Fuente RT

