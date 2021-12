¿Qué dicen agencias internacionales de noticias sobre el candidato de la ultra derecha chilena?

Previo a la primera vuelta electoral, el candidato presidencial señaló, con respecto a los múltiples delitos de lesa humanidad por los que está condenado el brigadier (r) del Ejército Miguel Krassnoff Marchenko, corresponden a «cosas que se dicen de él».

“Yo no cuestiono que se hayan cometido delitos, violaciones a los derechos humanos, eso no lo cuestiono. Lo que cuestiono son los procesamientos», han sido parte de sus declaraciones.

Kast también dijo que el ex dictador Augusto Pinochet, «si estuviera vivo, votaría por mí», y sostuvo que el gobierno militar fue mejor que el que encabezó entre 2010 y 2014 el ex mandatario y actual candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

«Yo soy bien directo, creo que Pinochet se pegó un salto cualitativo para que alguien como Sebastián Piñera pudiera desarrollar un programa, separando el tema de los derechos humanos, el gobierno de Pinochet para el desarrollo del país fue mejor que el de Sebastián Piñera», indicó.

La campaña inicial de Kast en primera vuelta fue impulsada por diversos sectores pinochestistas, varios ligados a la ultra derecha por medio de la coordinación “Movimiento de resistencia patriótica”, que reúne a ex uniformados de la dictadura y defensores del régimen cívico militar.

La posición de Kast no ha pasado indiferente para agencias internacionales, a continuación, compartimos extractos de algunas agencias como FRANCE 24, Agencia EFE, Milenio, Naiz.

La Agencia FRANCE 24 el titula una publicación: “¿Quién es José Antonio Kast, el político ultraderechista que quiere ser presidente de Chile?, indicando de él: “Defensor de políticas radicales contra la migración, férreo crítico del aborto y del matrimonio igualitario, cercano a la dictadura de Augusto Pinochet, José Antonio Kast quiere llegar al Palacio de la Moneda. En algunas de las últimas encuestas oficiales, el candidato ultraderechista se encontraba punteando junto con el izquierdista Gabriel Boric. A pocos días de las elecciones, presentamos cuáles podrían ser los escenarios en materia política, económica y social si Kast llegara al poder”.

La agencia francesa señala como reseña: “Ahora, como cabeza del Frente Social Cristiano, Kast no quiere que le pongan la etiqueta de la extrema derecha, por lo que se autodenomina «el candidato del sentido común (…) «Nos llaman intolerantes y extremos, porque decimos la verdad y decimos las cosas de frente. A diferencia de la izquierda, nunca hemos respaldado la violencia», afirmó Kast, agregando FRANCE 24: “Pero a la vez, su cercanía con políticos como el presidente brasileño Jair Bolsonaro o con el partido ultraderechista español Vox, son evidentes. Y su lema «Atrévete a hacer de Chile un gran país» resuena al «Make America great again» del expresidente estadounidense Donald Trump”.

Indicó también la agencia: “Cuando le preguntaron por el parecido del régimen de Pinochet al de otros países latinoamericanos como el de Cuba o el de Nicaragua el candidato afirmó: «Dígame si las dictaduras entregan el poder a la democracia y si hacen una transición a la democracia y se respeta. Eso es lo que no hacen otros países y en Chile se hizo», dijo el político, sin mencionar las acusaciones por genocidio, terrorismo, tortura, asesinato y otras muchas que pesan sobre el mandato de Pinochet”.

También destaca la agencia: “Pero su cercanía al dictador, tal como lo afirma el sociólogo y fundador de la plataforma Monitor Social, Pablo Beytía, le «ha jugado en contra». «De hecho él intentó matizarlo, dijo que sus afirmaciones habían sido en un contexto muy específico», anotó el sociólogo para France 24 (…) El candidato puso el legado de Pinochet sobre la mesa, trayendo una polarización del pasado al presente.

Cita: «De alguna manera se está reproduciendo la confrontación del 88: dictadura o democracia, pinochetismo o profundización democrática, nueva Constitución o Constitución del 80», señaló Augusto Varas, doctor en sociología, para France 24.

La Agencia EFE tituló: “Kast, el defensor de la era Pinochet que ha fagocitado a la derecha chilena”, presentándolo así: “Con un duro discurso contra la inmigración, el matrimonio gay o el feminismo y una posición complaciente con la dictadura, José Antonio Kast es la carta más conservadora en la carrera hacia La Moneda y su fulgurante ascenso en las últimas semanas ha causado un tsunami en la derecha chilena (…) Pese a que le gusta venderse como un «outsider», Kast es un viejo conocido en política: fue diputado 16 años, militante durante dos décadas en la Unión Demócrata Independiente (UDI) y candidato independiente en las pasadas presidenciales, donde apenas alcanzó el 8 % de los votos”.

También publica EFE: “No quiere que le pongan la etiqueta de extrema derecha -dice ser «el candidato del sentido común»-, pero en más de una ocasión ha mostrado su admiración por el estadounidense Donald Trump o el brasileño Jair Bolsonaro, aunque es menos estrafalario que ellos y se esfuerza por parecer amable y educado”.

Otro de los puntos destacados por la Agencia española: “Su complacencia con la dictadura militar no es nueva. De hecho, apoyó la continuidad del general en el plebiscito de 1988 y suele repetir que este votaría por él de estar vivo (…) Defiende su legado económico y uno de sus muchos hermanos fue además ministro del régimen (…) Su programa no ha estado tampoco exento de polémica. En lo económico, defiende posturas liberales que pasan por la desregulación de los mercados, la reducción a lo mínimo del Estado, la privatización de la gran minera Codelco y la bajada drástica de los impuestos (…) Mientras que en lo social, quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, consagrar el concepto de familia tradicional, luchar contra el aborto y construir una «zanja» en el norte para frenar la migración ilegal, al más puro estilo Trump (…) Se opuso al cambio de Constitución en el histórico plebiscito de 2020 y muchos analistas han alertado de que, de llegar a la Presidencia, podría boicotear el trabajo de la convención encargada de redactar el nuevo texto.

El medio internacional Milenio, de agencias mexicanas, ha publicado en su titular: “José Antonio Kast, el ultraderechista afín a Pinochet que busca la presidencia de Chile”, señalándolo: “Admirador y defensor de la dictadura de Augusto Pinochet, que compagina ideológicamente con líderes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, además de ser afín a los pensamientos del partido español Vox, de Santiago Abascal, y del recién diputado electo en Argentina, Javier Milei, el ultraderechista se presenta como el candidato para reestablecer el orden en Chile tras el estallido social de 2019, la crisis migratoria y el conflicto mapuche.

Por su parte, el medio europeo NAIZ, tituló: “El ultraderechista que reivindica a Pinochet y promete un Chile en orden”, refiriéndose de la siguiente forma: “Admirador de la dictadura de Augusto Pinochet y en sintonía con Jair Bolsonaro, Donald Trump y Vox, el ultraderechista José Antonio Kast, defensor de políticas radicales contra la migración y férreo crítico del aborto y del matrimonio igualitario, se presenta como el candidato del orden para Chile”.

«No me traten de ultraderecha, porque no lo soy (…) Espero que me califiquen como un candidato del sentido común», afirmó Kast.