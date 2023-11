¿Qué dijeron?: Ministerio de la Mujer reacciona ante nueva denuncia de violencia intrafamiliar contra Jhordy Thompson

Jhordy Thompson una vez más hace noticia y no por su desempeño en la cancha. El jugador de Colo-Colo fue acusado, una vez más, de golpear a su pareja.

Ante los reiterativos actos de reincidencia por parte de la “gran promesa” de Colo-Colo , la ministra de la Mujer, Antonia Orellana se refirió al respecto anunciando que buscarán la representación jurídica de la víctima.

“Ustedes saben que legalmente el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no puede ser parte del juicio si la víctima no nos da su patrocinio”, sin embargo, aclaró que “vamos a buscar la representación jurídica de la víctima”.

Además, Orellana tuvo palabras para las instituciones correspondientes ante los hechos vigentes de reincidencia.

“Queremos señalar nuestra preocupación por la poca medición de riesgo que están teniendo las instituciones a cargo de la persecución y la sanción de este tipo de delitos. Hacemos un llamado a dejar de minimizar los riesgos que involucran para las mujeres este tipo de decisiones”.

Por último, la ministra hizo un llamado a Colo-Colo a no quitarle el peso a la situación, teniendo claro que no se trata de un “problema de camarín”.

“Llamamos a no hacer juicios, a no revictimizar y a todas las instituciones, incluyendo las deportivas, a tomar esto como lo que es como un delito, no un problema de camarín, no un problema personal, sino un delito, probablemente uno de los más denunciados en el país, que en este caso tuvo una reincidencia grave”.

“Todas las instituciones tienen el deber de proteger a las mujeres. Cuando tenemos una reincidencia de alguien que tenía poca adhesión al proceso judicial, estamos hablando de situaciones que se podrían haber previsto”, expresó.