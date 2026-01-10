“Que Groenlandia declare su independencia”: El llamado de Björk frente a las amenazas de Trump y el colonialismo danés

El llamado de Björk a declarar la independencia de Groenlandia: Entre el colonialismo danés y las amenazas de Trump

La controvertida posibilidad de una anexión estadounidense de Groenlandia, insinuada repetidamente por el expresidente Donald Trump, ha desencadenado una ola de reacciones diplomáticas y un firme posicionamiento de la artista islandesa Björk, quien ha aprovechado el debate para lanzar una crítica frontal al colonialismo danés y abogar por la independencia groenlandesa. Trump afirmó a periodistas que el país «necesita Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional», señalando su valor estratégico. Estas declaraciones han reavivado los temores en la isla, que es autogobernada pero cuya defensa y política exterior aún controla Dinamarca.

En medio de esta tensión geopolítica, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió severamente sobre las consecuencias de una agresión. Según declaraciones recogidas por la cadena ‘TV2’, Frederiksen afirmó: «Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detendría, eso incluye a la OTAN y, por tanto, la seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial». Esta advertencia se produjo después de que el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, calificara las amenazas de Trump de «fantasía» y exigiera: «Basta ya. No más presión. No más insinuaciones».

La cantante islandesa Björk se sumó al debate con un contundente mensaje en Instagram, expresando su solidaridad y criticando la administración colonial danesa.

«El colonialismo me da escalofríos una y otra vez”

La artista, citada por Euronews, hizo referencia a históricas violaciones de derechos: «El colonialismo me ha dado escalofríos en repetidas ocasiones, y la posibilidad de que mis compatriotas groenlandeses pasen de un cruel colonizador a otro es demasiado brutal para siquiera imaginarla”.

Agregó en su publicación en instagram: «Úr öskunni í eldinn», como decimos en islandés”, cuya traducción sería: «de las cenizas al fuego»,

Continúa: “¡Queridos groenlandeses, declaren su independencia! Los mejores deseos de sus vecinos. Con afecto de Björk”.

Björk en su publicación se refirió el escándalo de la esterilización forzadaa mediados de los 60 y a principios de los 70. Reconoció la demanda del año pasado presentada por 143 mujeres que acusaron al Gobierno danés de haberles colocado DIU sin su consentimiento para limitar el crecimiento de la población de Groenlandia, cuya investigación oficial determinó que “alrededor de 4.500 mujeres indígenas groenlandesas se vieron afectadas por la campaña de anticoncepción forzada”. Björk también criticó las pruebas de capacidad parental que se prohibieron en mayo de 2025, exámenes que obligaron a separar a familias cuando niños inuit fueron retirados de sus padres y entregados a familias de acogida danesas.

Ver publicación de Björk

Björk: declare Independence