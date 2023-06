“Que no cancelo, que me lo llevo”: Tiktoker se hace viral con divertido video que compara cómo se hacen las compras en España y Chile

Las diferentes formas de cómo se realizan diversas actividades en la vida cotidiana de cada país, abundan en Tiktok, pero un joven español se volvió viral tras realizar un video donde evidencia las diferencias entre hacer compras en su país natal (España) con este mismo hecho en Chile.

El joven tiene como usuario @wiott y está radicado en Chile desde hace varios años, no obstante, el choque cultural lo impactó que decidió realizar un video para evidenciar esta diferencia.

En concreto, el impacto fue cuando le tocó responder las preguntas que le hacía las cajeras al momento de pagar.

El video ya cuenta con más de 475.000 reproducciones y más de 36.000 «Me gusta».

Para mostrar el choque cultura, el español recreó una conversación con una cajera hispana y otra chilena.

“¿Y… cancela…?”, le consulta una mujer que actúa como una cajera chilena, haciendo referencia al método de pago que utilizará.

“No, no, me lo llevo”, responde el español, mostrando que no entendía de qué estaba hablando la cajera.

La cajera fue insistente en la pregunta, y – por obvias razones – el joven español igual.

“A ver, ¿efectivo o tarjeta? ¿Crédito o débito? ¿Con cuota o sin cuota? ¿Acumula puntos? Dígame su RUT. Tiene 10 pesos de descuento, ¿desea usarlos?”, es el cuestionario que le hace la cajera al hombre, refiere La Cuarta.