“Que no quede en la impunidad”: Diputada Musante valora formalización de sujeto que la amenazó de muerte

Formalizan a sujeto a sujeto que amenazó de muerte a Camila Musante:

Parlamentaria valoró la decisión de fiscalía y manifestó preocupación por actuaciones del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago

La diputada Camila Musante, subjefa de la bancada IND-PPD, valoró la decisión de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur de solicitar la formalización del sujeto que la amenazó de muerte y que fue liberado por el mismo Juzgado de Garantía que dejó libre al sicario del rey de Meiggs.

La parlamentaria, quien además es querellante por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial, dijo que valora «la decisión del fiscal de formalizar a la persona que me amenazó de muerte y que este caso no quede en la más absoluta impunidad”.

Agregó: “Creo que la opinión pública, los y las ciudadanas, están observando con mucha preocupación cómo el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago no está actuando con el rigor”. La solicitud fue autorizada luego de que el fiscal adjunto, Eduardo Arrieta, y una patrulla de investigaciones detuvieran a Emérito Castro Ramírez (32), quien fue individualizado y detenido en San Felipe, Región de Valparaíso.

El sujeto será formalizado por el delito de amenazas contra la autoridad en grado de consumado.

Ver también declaraciones anteriores de la diputada Musante: “Valoro la decisión del fiscal de formalizar a quien me amenazó de muerte. Pero el Octavo Juzgado de Garantía ya lo había dejado libre, igual que al sicario del rey de Meigs. La justicia no puede seguir fallando donde el crimen avanza. Chile exige firmeza, no impunidad”. (Video)