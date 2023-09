Querellas contra Pedro Pool juntan polvo en fiscalía: Acusan que la investigación lleva más de un año sin avances

Ya son tres las querellas que acumula en la fiscalía local de Osorno el empresario de ultraderecha Pedro Pool, quien amenazó esta semana con fusilar a la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei. Sin embargo, a pesar de haber sido presentadas hace más de un año y de contar con abundante evidencia audiovisual de respaldo, ninguna de dichas querellas ha logrado avanzar en el proceso judicial.

Se trata de tres recursos interpuestos por el abogado Luis Mariano Rendón y por los exconvencionales Jaime Bassa y Fernando Atria, esto luego de que Pool amenazara con fusilarlos a través de su programa de YouTube: «Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo a la pobreza, en el hambre y en la esclavitud. De eso el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí, los vamos a fusilar», declaró el empresario en aquella oportunidad.

Si bien las querellas fueron presentadas el 22 de julio del 2022, el abogado Luis Mariano Rendón señala que solo la semana pasada tuvo el primer contacto con el comisario de la PDI que estaría llevando a cabo la pesquisa. Consultado al respecto por El Ciudadano, Rendón señaló que, dado que las amenazas proferidas por Pool se encuentran acreditadas en video, es inexplicable la demora de más de un año en la investigación:

«La verdad resulta bastante inexplicable esta demora en la fiscalía local de Osorno de avanzar en la investigación. Prácticamente no hay nada que investigar, porque el hecho delictivo se acredita con los videos que fueron acompañados a las respectivas querellas donde este sujeto aparece profiriendo las amenazas», señaló el abogado.

Rendón también apuntó directamente contra el fiscal Jorge Munzenmeyer, quien lleva a cabo la investigación contra el empresario Pedro Pool:

«No es razonable que haya pasado más de un año desde la interposición de la primera querella y que todavía no hayan pasos procesales relevantes en la investigación. Yo creo que la ciudadanía no puede entender que alguien pueda andar amenazando de muerte a diestra y siniestra en este país y que no le pase absolutamente nada. Aquí algo está fallando y la responsabilidad hoy día es de fiscalía, de nadie más», sentenció.