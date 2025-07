¿Quién crees que será el próximo presidente (a)? Jeannette Jara arrasa con 34 %, según Criteria

Chile, Criteria poll:



Presidential election



Jara (UxCh, left to liberal): 34% (+15)

J.A. Kast (PRCh, right): 24% (-2)

Matthei (ChV, centre-right|conservative): 20% (-10)

…



(+/- vs. 2-4 June 2025)



Fieldwork: 1-3 July 2025

