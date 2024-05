¿Quién es Vicente Almonacid?: El flamante Premio Nacional del Deporte 2023

En horas de esta tarde se conoció el nombre del nuevo Premio Nacional del Deporte 2023. El seleccionado para esta ocasión fue Vicente Almonacid, el nadador paralímpico cuenta con una gran trayectoria que lo ha llevado a representar a Chile por todos los rincones del mundo.

¿Qué es el Premio Nacional de Deporte?

Básicamente es un reconocimiento que otorga el Estado «al deportista o equipo de deportistas chilenos, tanto convencionales o paralímpicos que en el año calendario anterior se haya distinguido por sus resultados competitivos o por su trayectoria destacada y ejemplar para la juventud del país», señalan desde el Ministerio del Deporte.

Durante el 2023, Almonacid tuvo una brillante participación en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, donde logró medalla de oro en los 200 metros combinado individual SM8 y la presea de plata en los 100 metros pecho SB8.

Además, se anotó con otra medalla de plata en el Campeonato Mundial de para natación realizado en Inglaterra, la cual le permitió ubicarse dentro de los mejores 5 en el Ranking Mundial en agosto pasado.

¿En qué consiste el Premio?

Vicente, según indican desde el Ministerio del Deporte, recibirá de la mano del mismo Presidente de la República un Diploma de Distinción Deportiva en una ceremonia que se realizará en La Moneda. Además, recibirá una suma única de dinero correspondiente a 245 UTM, es decir, poco más de $16 millones.

¿Quiénes conformaban el jurado?

Como suele ocurrir en otras instancias, el jurado está conformado por distintas autoridades gubernamentales o institucionales. En esta oportunidad, la comisión la lideraba el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; el senador y exatleta Sebastián Keitel; Israel Castro, director nacional del Instituto Nacional de Deportes; Danilo Díaz, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile y el diputado Roberto Arroyo.

«Estoy muy feliz. Agradecer a todos por reconocer mi carrera deportiva. Ha sido una carrera ardua, donde me he tenido que esforzar mucho, pasar por muchos obstáculos, pero a base a trabajo he logrado obtener grandes resultados», subrayó Almonacid.

En #Santiago2023 logró un emocionante oro y una luchada presea de plata, mostrando por qué pocos meses antes había alcanzado el cuarto lugar del ranking mundial.



Hoy Vicente Almonacid logra un nuevo hito: es el ganador del #PremioNacionaldelDeporte 2023. ¡Felicitaciones! 👏 pic.twitter.com/9YGBRDi4YF — Ministerio del Deporte (@MindepChile) May 27, 2024