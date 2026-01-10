¿Quiénes están detrás de los incendios forestales en la Patagonia Argentina? Las sospechas sobre inmobiliarias, forestales y extractivismo

Ajuste, desregulación y negocios: la acusación sobre el fuego que arrasa la Patagonia en Argentina

La columnista y editora de Ambiente en La Izquierda Diario, Lihuen Eugenia Antonelli, ha denunciado enérgicamente que los incendios que afectan a la Patagonia Argentina son la antesala de un paquete de reformas legislativas destinadas a la entrega de los bienes naturales.

Según sus declaraciones, el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó la modificación de leyes clave: la Ley de Tierras, la Ley de Bosques, la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Glaciares, como parte de las reformas negociadas en el denominado Pacto de Mayo.

Antonelli, también coautora del libro «La fiebre del litio en Extractivismos en Argentina» , sostiene que sobre los bosques quemados y el dolor de las familias que lo perdieron todo, el Gobierno busca habilitar negocios inmobiliarios, forestales y extractivos. Acusa al Ejecutivo de ajustar el presupuesto de brigadistas, desfinanciar la prevención y luego criminalizar, en un marco de desregulación ambiental que beneficia a unos pocos.

La analista ambiental enfatiza que la flexibilización de la Ley de Bosques y la derogación de la Ley de Tierras –que limita la extranjerización de la tierra al 15%– son piezas claves para liberar territorios y entregarlos a grandes grupos económicos y potencias extranjeras. Señala que cerca de 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras, y que el objetivo es desplazar comunidades, incluidas las mapuche, para avanzar con estos negocios.

Antonelli vincula directamente estas «contrarreformas ambientales» con la reforma laboral, argumentando que buscan disciplinar a la clase trabajadora para eliminar toda resistencia social a la entrega de los recursos naturales. Denuncia que, mientras se desfinancian los programas contra incendios, se destinan enormes sumas a armamento, como la compra de aviones F-16.

Frente a este escenario, la columnista hace un llamado a la movilización, exhortando a unir las luchas laborales y ambientales, bloquear el Congreso y exigir a la CGT un paro general para frenar este paquete de reformas. Subraya que la batalla legislativa es inminente, con sesiones extraordinarias en el Senado a partir del 10 de febrero donde se tratarán estos proyectos.

Patagonia bajo ataque

Finalmente, y en línea con estas denuncias, se suma la voz del comunicador Diego Suarez, quien en sus redes sociales alerta sobre la grave situación en la Patagonia. Invitamos a ver su video en Instagram, donde amplía esta crítica con un mensaje contundente: «Se prende fuego la Patagonia, nativos denuncian a extranjeros».

