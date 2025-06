“Quiso aportar… lo arruinó”: La fallida aparición de Óscar Landerretche en el Comando de Carolina Tohá

El economista Óscar Landerretche, quien se desempeñó como expresidente del directorio de Codelco durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, anunció en entrevista con La Segunda que Carolina Tohá le había pedido sumarse a su comando, sobre todo para apoyar en término programáticos.

Esta incorporación fue considerada como una señal a los sectores más críticos del socialismo democrático con el actual gobierno, fortaleciendo el espíritu de revitalizar a figuras claves de los “gobiernos de los 30 años”.

Landerretche es un militante del Partido Socialista desde los años 90, participando en distintos roles en los gobiernos de la Concertación. Para el plebiscito de salida de 2022 anunció que votaría rechazo, sumándose a figuras de la histórica concertación que se plegaron a la posición de la derecha chilena.

Esta diferenciación por parte de Landerretche con el gobierno actual fue exacerbada comunicacionalmente en dos entrevistas. En la primera de ellas, ante La Segunda, señaló que “no hay cheques en blanco” para las candidaturas de Jeannete Jara (PC) y Gonzalo Winter (FA) en caso de que Carolina Tohá sea derrotada.

Pero la intervención en Radio Infinita fue más dura: “me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo”, en referencias al Frente Amplio y al Presidente Gabriel Boric. A lo anterior, señaló en referencia a una posible oposición por parte del Frente Amplio que no trataran de “convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesias”. Posterior a ello agregó que no estaba convencido que ello ocurriera, pero que mantenía un nivel de escepticismo.

En definitiva, la posición de Landerretche es clara: no apoyaría a Winter y a Jara en caso de que se impusieran en las primarias. Esto provocó agudas y justificadas críticas por parte de dirigentes del Frente Amplio y del Partido Comunista, quienes señalaron que todos debían estar en disposición de quien gane.

En las redes sociales los efectos fueron amplificados, por diestra y siniestra. Mientras desde la derecha levantaban la figura de Landerretche, cuentas de X asociadas a la izquierda, señalarían que con este tono por parte del Comando de Tohá no se comprometían a apoyarla en una segunda vuelta.

Producto de todo esto, el Comando de Tohá tuvo que pronunciarse. En un lapidario tuit, Pía Mundaca, jefa de Gabinete del Comando de Carolina Tohá, señaló que “Óscar Landerretche no es vocero del comando ni ha ingresado en ningún cargo formal. Agradecemos su apoyo, pero aclaro que sus opiniones las expresa a título personal”.

Esta posición fue ratificada por la propia candidata presidencial, quien este sábado 7 de junio en conferencia de prensa desde La Serena se pronunció sobre la polémica por las declaraciones de Landerretche. Señaló que “esta candidatura habla a través de sus vocerías y tiene un compromiso que no está en discusión respecto a cumplir los compromisos que implica ser parte de una primaria”.

En definitiva, las declaraciones de Óscar Landerretche son un absurdo en un contexto de primaria. Carolina Tohá va liderando las encuestas, por lo cual señalar que en caso de derrota de Tohá no apoyará a Jara o a Winter, sólo abre el espacio para que dirigentes del Frente Amplio, del Partido Comunista o de la FRVS se desmarquen de un apoyo en la primera vuelta. Esto es especialmente relevante frente al ascenso de la candidatura independiente de Marco Enríquez-Ominami, quien debiese juntar las firmas para estar en la papeleta de noviembre.

Después de la quitada de piso por parte de la propia Carolina Tohá, como diría Felipe Avello, Óscar Landerretche quiso aportar, pero lo arruinó.