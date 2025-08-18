Radio San Miguel regresa al aire con programación y música las 24 horas

Radio San Miguel regresó al aire este domingo 17 de agosto, transmitiendo 24 horas vía su nueva página web (www.radiosanmiguel.cl). La emisora comunitaria ofrece música, programas en vivo y un portal noticioso con cobertura local e internacional. Relanzó su parrilla con espacios propios y alianzas culturales-educativas, reafirmando su compromiso con la diversidad y la participación ciudadana.

Radio San Miguel vuelve a conectarse con su audiencia. Desde este domingo 17 de agosto, la emisora comunitaria retomó su señal online a través de una nueva página web, que no solo permitirá escuchar música y programas en vivo durante las 24 horas del día, sino que también funcionará como un completo portal noticioso con informaciones locales, nacionales e internacionales.
El regreso de la emisora marca además el relanzamiento de su parrilla programática, que durante agosto y septiembre irá sumando espacios propios y colaborativos. Entre los programas destacados se encuentran “Encuentro de Almas” con Massiel Morales, “Estación Alegría” con Juan Pablo, “La Tarde Comunal” con Sergio Ferrada, “La Sociedad del Rock” con Juan Sgallaris, “Música Love” con Ricardo FA Flores, “Salsa con Historia” con Iván Córdova y “Acuarela” con Ayelén Arias y Álvaro Ricoe.
A estos se suman importantes alianzas con proyectos de carácter educativo y cultural, como “Foro Ciudadano”, “Radar” y “Vista Panorámica” de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile junto a Radio Juan Gómez Millas, además de “Caleidoscopio de la Salud” del Departamento de Enfermería de la misma universidad, “Que Siga el Recreo” de CRIN Chile, y los programas “Entre Letras y Canto” y “Pedimos Perdón”, entre otros.
Con esta variada oferta, Radio San Miguel reafirma su compromiso con la comunicación comunitaria, abriendo espacios para la cultura, la participación ciudadana y la difusión de contenidos diversos que buscan acompañar e informar a su audiencia día y noche.
